Cashback di stato, come funziona il rimborso nel 2022?

Nel 2022 torna il Cashback di stato con delle novità rispetto al primo sistema digitale introdotto per ottenere il rimborso. Ecco cosa cambia, come attivarlo e la data di entrata in vigore.

Cashback di stato 2022: le novità

Il Cashback di Stato torna nel 2022 con delle novità. La misura è stata avviata dal Governo Conte e ora il Governo Draghi intende riprenderla per il nuovo anno. In particolare, stabilisce un rimborso del 10%, a favore dei consumatori e con bonifico successivo, su acquisti fatti con modalità elettronica nei negozi fisici, con alcuni limiti ed eccezioni.

In un primo momento la misura era stata abolita, ma adesso il governo la ripropone con un nuovo meccanismo, presumibilmente a partire dall’estate 2022. Secondo quanto stabilito, il sistema di rimborso digitale dovrebbe essere testato in primis sul settore sanitario, dove i pazienti potranno riottenere il 19% delle spese sostenute.

Come funziona e come attivarlo

Non è ancora definitivo il testo che riguarda il Cashback di Stato. Una volta completato, andrà al vaglio delle aule di Camera e Senato, per poi diventare decreto legislativo. La misura stavolta non dovrebbe più solo incentivare gli italiani a usare le carte di pagamento e i metodi digitali, ma anche alleggerire la burocrazia e i meccanismi alla base delle detrazioni fiscali.

Infatti, il Cashback non elargirà più rimborsi per tutte le tipologie di acquisto. Sarà applicato alle spese oggetto di detrazione fiscale. Come quelle che riguardano le visite mediche specialistiche e l’acquisto di dispositivi medici e sanitari, rimborsate nella misura del 19% della somma pagata.

Una volta pagato con carta di debito o di credito e con altri strumenti digitali, si otterrà l’accredito. In base a quanto è emerso finora, servirà comunque, ai fini di identificare il contribuente, lo Spid.

Dopo un periodo di sperimentazione che riguarderà esclusivamente le spese mediche e sanitarie, la misura dovrebbe essere estesa a tutti gli altri tipi di detrazione, semplificando dunque anche l’accesso ai vari bonus. È ipotizzabile un ruolo dell’App IO e di PagoPa nel processo dei rimborsi.