Code in autostrada, al via il cashback con targa: come funziona

Sarà attivo dal primo maggio il nuovo servizio “Cashback con targa”, valido sulla rete gestita da Autostrade per l’Italia e sviluppato dalla start-up del gruppo Aspi Free To X , che in caso di ritardi dovuti a cantieri renderà più semplice e automatico il rimborso anche per gli utenti che pagano il pedaggio con carte o contanti, come già avviene per i clienti dotati di sistemi di telepedaggio.

Cashback con targa, il rimborso scatta a partire dai 10 minuti di ritardo

Come sottolinea Aspi in una nota, dal primo maggio il rimborso scatterà a partire dai 10 minuti di ritardo dovuto ai cantieri, rispetto ai 15 attuali, per viaggi fino ai 99 chilometri. Per usufruire del servizio, gratuito e rivolto alle persone fisiche o giuridiche che ne fanno richiesta, è necessario registrare la targa del veicolo (che verrà verificata attraverso la banca dati della Motorizzazione Civile) sulla app Free To X: può essere un veicolo di proprietà, aziendale, a noleggio a lungo termine. Non si possono registrare al Cashback con Targa, invece, veicoli intestati a parenti o amici. In questo modo sarà possibile ricevere in automatico i rimborsi maturati a causa di ritardi dovuti a cantieri di manutenzione e ammodernamento sulla rete autostradale. Una volta registrati, la app notificherà i rimborsi a cui si ha diritto e quindi non sarà necessario fare alcuna richiesta ulteriore: saranno le telecamere presenti nei caselli di ingresso e uscita a tracciare i transiti effettuati dal veicolo registrato.

Cashback con targa, valido per chi paga con carta o contanti

Il Cashback, come si legge sul sito di Free To X, è un servizio che permette di effettuare richieste di rimborso sul pedaggio pagato, in caso di «ritardi dovuti a cantieri di lavoro sulla rete autostradale gestita da Autostrade per l’Italia che impattano sulla fluidità del traffico a causa della riduzione delle corsie originariamente disponibili (esclusa la corsia di emergenza)». Il Cashback con Targa è valido solo per transiti pagati con carta o contanti: per chi utilizza il Telepass o altri sistemi di telepedaggio, il servizio Cashback è già attivo in automatico. Aspi ha specificato che, sebbene la ricevuta del viaggio (ovvero lo scontrino) non sarà più necessaria per i rimborsi, «è consigliabile comunque il suo ritiro al casello: conservarla come back-up potrà infatti essere utile nel caso di eventuale anomalia nella lettura della targa».