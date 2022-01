Quando Casellati parlò di Ruby come nipote di Mubarak

Karima El Marough, alias Ruby Rubacuori, nipote di Hosni Mubarak. Una tesi sostenuta non solo da Silvio Berlusconi, che nel 2010 si attivò per “liberarla” dal fermo dopo un furto, mandando in Questura a prenderla Nicole Minetti, all’epoca consigliere regionale. Ma anche dallo stesso ex presidente dell’Egitto, almeno secondo quanto sostenuto da Maria Elisabetta Casellati, emersa come nuova candidata per il centrodestra nelle elezioni del nuovo presidente della Repubblica.

Casellati, cosa ha detto su Ruby

«Quando Berlusconi ha incontrato Mubarak prima di questo episodio pare che sia venuto fuori da alcune testimonianze che proprio nell’incontro Mubarak aveva parlato di questa sua nipote, ed era un incontro ufficiale», così si era espressa Casellati nel 2011, intervistata da Lilli Gruber su La7 a Otto e mezzo. L’episodio citato dall’allora sottosegretaria alla Giustizia, oggi presidente del Senato, è la famosa telefonata alla questura di Milano per chiedere il rilascio della giovane, che in realtà si chiamava Karima El Marough e no, non era davvero nipote di Mubarak. Il fermo e il rilascio della giovane, in arte Ruby Rubacuori e all’epoca minorenne, essendo nata l’11 novembre 1992 a Fkih Ben Salah (Marocco), portò alla luce le serate a luci rosse nella villa di Silvio Berlusconi ad Arcore e un presunto giro di prostituzione su cui iniziarono a indagare gli inquirenti.

Mettiamola così, se tra i grandi elettori ci fosse anche la nipote di Mubarak di sicuro la #Casellati avrebbe il suo voto 🙄 pic.twitter.com/J9uCK2d7KB — Majin79 ♋ (@Majin79) January 28, 2022

Casellati, vicina a Berlusconi

Il nome di Maria Elisabetta Casellati è molto vicino a quello di Silvio Berlusconi, che in caso di una sua elezione potrebbe essere ritenuto il suo kingmaker (queenmaker, anzi): insieme ad altre colleghe, Casellati si vestì completamente di nero nella seduta del 27 novembre 2013, giorno in cui era in calendario il voto per la decadenza di Berlusconi da senatore, «un lutto per la democrazia», come spiegarono. Anche dopo la sentenza in Cassazione, Berlusconi era «innocente» e chi lo voleva fuori dal Parlamento faceva parte di un «plotone di esecuzione».