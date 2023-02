Case green, dal 2024 stop alle agevolazioni per le vecchie caldaie

La Commissione per l’industria, per la ricerca e per l’energia del Parlamento europeo ha di recente approvato la revisione della direttiva Ue sulle cosiddette case green. Il fine dell’intervento è quello di agevolare il miglioramento delle performance energetiche degli immobili con gli obiettivi dichiarati che prevedono il raggiungimento della classe energetica E entro il 2030 e quella D entro il 2033. Il fine più grande è, invece, quello di raggiungere le zero emissioni del settore edilizio entro, e non oltre, il 2050. Per rendere possibile tale drastica transizione ecologica, sono state pensate una serie di norme sulle case, come ad esempio quella per le caldaie.

Case green: le agevolazioni per le caldaie

Un primo obiettivo fissato dal calendario basato sulla direttiva Epdb, Energy performance building directive, è quello di raggiungere entro il primo gennaio 2024 il divieto di agevolazioni per le caldaie alimentate a combustibili fossili. In Italia, grazie agli ecobonus, il bonus caldaia è già rivolto a chi installa sistemi a basso impatto ambientale e dunque il Paese è già sulla linea tracciata dall’Unione europea. L’attuale bonus caldaia 2023 prevede che la vecchia caldaia possa essere sostituita con una di classe energetica A sfruttando un’agevolazione fiscale del 50 per cento per interventi di ristrutturazione semplice fino ad un massimo di spesa di 30 mila euro. L’agevolazione sale al 65 per cento con l’Ecobonus, invece, se la sostituzione della caldaia con una di classe A avviene contestualmente all’installazione dei sistemi di termoregolazione evoluti di classe V, VI o VII per il controllo della temperatura dell’acqua in relazione a quella ambientale.

Caldaie a gas: presto il divieto

Nel calendario imposto dall’Unione europea, si arriverà presto al divieto totale di vendita delle caldaie a gas. Questo, stando a quanto dichiarato, potrebbe scattare a partire dal 2029. Prima di questa soglia temporale, è previsto il declassamento sulle etichette delle caldaie che riportano le performance energetiche da attuare tra il 2025 e il 2026.