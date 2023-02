Casamonica, stasera su Nove il documentario Le mani su Roma

Nuovo appuntamento con il ciclo di documentari Nove racconta. Stasera 11 febbraio alle 21.30 il canale del gruppo Discovery trasmetterà Casamonica – Le mani su Roma. Opera del giornalista Nello Trocchia, analizza in un prezioso reportage in due puntate la storia del clan malavitoso che ha costruito un impero con l’usura e il narcotraffico. Il documentario si avvarrà di testimonianze speciali con le voci di importanti protagonisti di Roma, dagli esponenti della famiglia criminale alle forze dell’ordine. Fra gli ospiti anche l’ex sindaca della Capitale Virginia Raggi. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito dell’emittente e on demand sulla piattaforma Discovery+.

Casamonica – Le mani su Roma, le anticipazioni di stasera 11 febbraio 2023 su Nove

Alla guida del documentario su Nove ci sarà Nello Trocchia, già autore del libro Casamonica. Viaggio nel mondo parallelo del clan che ha conquistato Roma. Ad aprire il reportage sarà un incontro del giornalista con Guerino Casamonica, detto Pelé, uno degli esponenti di spicco della famiglia criminale. Un momento drammatico, in cui quest’ultimo ha cercato di aggredire verbalmente e fisicamente il reporter, intimandogli di non tornare a Romanina, quartier generale del clan. Proprio qui ci fu infatti l’aggressione al Roxy Bar nei confronti dei proprietari Roxana Marian e suo marito, i primi a denunciare le attività criminali. Nel docu in onda stasera le stesse vittime racconteranno la loro esperienza, ricordando come trovarono il coraggio di parlare pubblicamente di quanto accaduto.

Grazie a Massimiliano Fazzari, unico membro del clan a collaborare con la polizia, il documentario ricorderà anche il funerale del boss Vittorio Casamonica. Le esequie, durante le quali furono lanciati persino petali di rose da un elicottero e suonate le note de Il padrino, rappresentano una tappa importante nella storia del clan, in quanto ne alimentarono la fama nel mondo. «Vittorio era un pezzo da novanta», ha detto Fazzari. «Vaticano, forze dell’ordine… lui era il Re». Parlerà anche lo storico legale di Casamonica, Mario Gilardi, che ha definito i membri della famiglia come «delinquenti, ma non mafiosi». Fra gli ospiti anche l’ex sindaca di Roma Virginia Raggi, che ha raccontato la sua esperienza diretta con la realtà del clan. Infine spazio anche per la vicenda degli Spada a Ostia, partendo dall’aggressione al giornalista di Nemo Daniele Piervincenzi.