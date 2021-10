Casamonica – La resa dei conti, stasera su Nove: Nello Trocchia, chi è la voce narrante del documentario

Dopo l’esordio sulla piattaforma streaming Discovery+, la prima puntata di Casamonica – La resa dei conti arriva in televisione, a partire da stasera, sabato 23 ottobre 2021, su Nove alle 21.25. Prodotto da Videa, scritto e realizzato da Carmen Vogani e diretto dal regista Ram Pace, il documentario in due parti racconta i due anni del maxiprocesso contro il clan dei Casamonica, conclusosi con più di 40 condanne per associazione mafiosa dedita al traffico e allo spaccio di droga, all’estorsione, all’usura e al traffico illegale di armi.

Casamonica – La resa dei conti: di cosa parlerà il documentario

Il docufilm è costruito con interviste inedite ai principali protagonisti del processo, intercettazioni e una serie di filmati esclusivi (tra cui quello di una violenta aggressione da parte di Pasquale Casamonica detto Rocky a un estorto, trasmesso per la prima volta in televisione). Ma non solo. A integrare già un repertorio particolarmente denso, infatti, si aggiungono anche le dichiarazioni dei 44 imputati e delle 25 vittime, raccolte nel corso del processo, le interviste alle forze dell’ordine e le immagini dell’abitazione di Giuseppe Casamonica, detto Bitalo, subito dopo la confisca della casa. Insomma, un inquietante viaggio nel mondo di una delle più potenti famiglie della criminalità romana e nell’iter giudiziario che, tra mille dibattimenti nel bunker di Rebibbia e botta e risposta senza esclusione di colpi tra publici ministeri e legali della cosca, ha portato al verdetto finale. La voce narrante è quella del giornalista Nello Trocchia che risalirà fino alle origini delle indagini, iniziate prima del noto ‘funerale-show’ di Vittorio Casamonica con la decisione di Debora Cerreoni, ex moglie di uno dei componenti della famiglia, di costituirsi come collaboratrice di giustizia. Scelta replicata, successivamente, anche da Massimiliano Fazzari che, da complice, si convertì in un bersaglio dei Casamonica.

Casamonica – La resa dei conti: chi è Nello Trocchia, la voce narrante del docufilm

A guidare lo spettatore nell’intricata storia del maxiprocesso sarà Nello Trocchia. Classe 1982, napoletano, il giornalista si è sempre occupato con particolare solerzia di criminalità organizzata, in particolare di mafia. Nel suo ricco curriculum, vanta una serie di collaborazioni trasversali, tra carta stampata, online e televisione: da Il Fatto Quotidiano a Piazzapulita, passando per L’Espresso, La Gabbia su La7 e Nemo su Rai Due, fino al quotidiano Domani, per il quale attualmente lavora. A renderlo piuttosto noto, tuttavia, sono state senza dubbio le sue inchieste sul clan dei Casalesi e sui loro affari nel settore dei rifiuti. Lavori che, dal 2015, a seguito di minacce, intimidazioni e pesanti aggressioni da parte di soggetti coinvolti nei suoi reportage, lo hanno costretto a vivere sotto scorta. Molti degli argomenti sviluppati tra le pagine dei quotidiani per cui ha lavorato, sono stati trasferiti e approfonditi nei libri che, negli anni, ha scritto: da Federalismo Criminale, un racconto approfondito delle storie dei comuni italiani sciolti per mafia, a La Peste, scritto a quattro mani con l’ex vicesindaco di Napoli Tommaso Sodano e incentrato sul disastro rifiuti in Campania, iniziato negli Anni ’80 e ancora lontano dal vedere una conclusione, passando per Roma come Napoli dedicato al grande affare rifiuti nel Lazio e Io, morto per dovere, biografia del poliziotto Roberto Mancini e retrospettiva sul disastro ambientale nella Terra dei Fuochi, fino all’opera collettiva Strozzateci tutti e Casamonica, viaggio nel mondo parallelo del clan che ha conquistato tutti. Accanto ai libri, si è lanciato anche nella conduzione radiofonica, firmando speciali su mafia e corruzione, e nel teatro con una riscrittura de La Peste e Le Rovine di Adriano. Nel 2015 ha ricevuto il premio ‘Paolo Borsellino’ e quello di Articolo21 per la libertà d’informazione, mentre qualche mese fa è stato insignito del Premio ‘Goffredo Parise’ dedicato alla libertà di stampa. La condizione in cui vive ormai da anni non lo porta a condividere sui social nulla che non sia legato all’attività giornalistica. Soprattutto in merito alla vita privata, che continua a custodire con estrema riservatezza.