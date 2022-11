Casamicciola, ex sindaco Castagna: «Pericolo frana c’è ancora»

L’ex sindaco di Casamicciola Terme, Giovanbattista Castagna, ha parlato della frana che ha devastato Ischia nell’ultimo periodo. A questo proposito, ha detto che «il pericolo frana c’è ancora» e ha quindi invitato tutti ad avere la guardia alta.

Le parole dell’ex sindaco di Casamicciola Terme

Ai microfoni dell’Adnkronos, Giovanbattista Castagna ha dichiarato: «Se malauguratamente ci dovesse essere un’altra bomba d’acqua, come quella di venerdì notte, la frana troverebbe un percorso già pronto. Arriverebbe giù nel paesino, che non è stato costruito abusivamente. Non voglio fare l’uccello del malaugurio però il pericolo sussiste». Per l’ex sindaco, che è stato sfiduciato lo scorso giugno dalla sua maggioranza, il pericolo dunque è davvero molto alto. Oggi Casamicciola è guidata da un commissario straordinario, vale a dire Simonetta Calcaterra.

Castagna ha poi continuato dicendo: «È inutile nasconderlo ma il pericolo frana è ancora presente. È materiale friabile che ha subito in questo decennio una metamorfosi molto importante, dettata anche dalle nuove condizioni meteorologiche». L’ex sindaco ha ribadito dunque che il pericolo a Ischia non è solo dovuto all’abusivismo edilizio ma al terreno friabile che circonda l’intera isola.

Continuano i soccorsi sull’isola

Nel frattempo, gli agenti continuano con i soccorsi sull’isola, in cerca di dispersi e sopravvissuti. Nel pomeriggio, la dirigente della Protezione civile Claudia Campobasso aveva raccontato del salvataggio di una donna anziana intrappolata nella sua casa. Continuano le ricerche anche per ritrovare o recuperare alcuni bambini che risultano scomparsi.

Ad ogni modo, sempre secondo le parole della Campobasso, le condizioni meteorologiche delle prossime ore dovrebbero essere miti. Questo dovrebbe agevolare le operazioni di recupero e dovrebbe permettere agli operatori di rimuovere il fango dalle strade e dalle abitazioni. Hanno fatto discutere sulla tragedia anche le parole del ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin, che si è scagliato contro le costruzioni abusive.