Casalnuovo, bimba di 7 anni morta investita dalla madre in retromarcia

Una tragedia straziante: a Casalnuovo, in provincia di Napoli, una bambina di 7 anni, Aurora, è morta dopo essere stata investita dall’auto guidata dalla madre. L’incidente è avvenuto in via Emilio Buccafusca, una traversa di via professor Filippo Manna. La bimba è morta sul colpo. Secondo una prima ricostruzione, la donna, alla guida di un’Audi A3, ha perso il controllo della vettura mentre faceva retromarcia, investendo sia la piccola che un conoscente rimasto illeso.

Bimba investita dalla madre a Casalnuovo

L’incidente mortale è avvenuto nel pomeriggio di ieri, sabato 22 aprile. Le dinamiche dell’incidente sono ancora da chiarire. Sul posto sono arrivati i carabinieri del comando locale, l’ambulanza del 118 e i vigili del fuoco. Nonostante l’immediato intervento del personale sanitario, per la bimba non ci sarebbe stato nulla da fare. Sarebbe morta sul colpo. La madre della piccola è in stato di shock, tanto che i soccorsi sono stati disposti anche per il genitore. Il magistrato di turno è stato informato sui terribili dettagli della tragedia famigliare.

Nelle prime ore dopo l’accaduto, si era inizialmente diffusa la voce di un’auto pirata. I carabinieri stanno dunque verificando perché alcuni testimoni abbiano riportato questa versione: tra le ipotesi vi è quella secondo la quale abbiano tentato di proteggere la donna. Sia la salma che il veicolo sono stati sequestrati su disposizione dei magistrati di Nola.

Il cordoglio del sindaco di Casalnuovo