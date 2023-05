Casal del Marmo, Marco Mannage morto a 25 anni investito in monopattino

È morto da solo Marco Mannage, il 25enne bengalese trovato morto in via di Casal del Marmo nella notte di domenica. La persona che ha chiamato il 112 si è allontanata prima dell’arrivo dei soccorsi, lasciando a terra il giovane. Quando gli operatori sanitari sono giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Spetta ora ai vigili urbani indagare sull’incidente stradale che ha coinvolto il ragazzo alla guida del monopattino elettrico. Sul posto sono giunti anche gli agenti della polizia municipale che hanno sequestrato il mezzo, sottoposto ad accertamenti.

Marco Mannage morto investito a Casal del Marmo: aperte le indagini

Tra le ipotesi, è al vaglio quella secondo la quale il 25enne potrebbe essere rimasto coinvolto in un incidente con un altro veicolo che si è poi allontanato. Per ricostruire quanto accaduto, saranno acquisite le registrazioni della chiamata al 112, così da cercare di risalire a chi l’ha fatta. L’accusa potrebbe essere di omissione di soccorso, nonostante abbia comunque telefonato per richiedere l’intervento di un’ambulanza. Resta da accertare se vi siano altre persone coinvolte. Marco Mannage, come riportato dal Corriere, è la 58ª vittima della strada a Roma e provincia dall’inizio dell’anno, la sesta in monopattino negli ultimi 24 mesi.