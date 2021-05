La casa del Nobel (e della discordia)

Carta da parati scrostata, muri in rovina. L’appartamento di Saint-Remy-les-Chevreuse, periferia sud-ovest di Parigi, non è esattamente quello dei sogni. Eppure l’agenzia immobiliare che ne ha in carico la vendita, per i 120 metri quadrati e l’ampio giardino su cui si estende, chiede 790 mila euro. Il motivo è presto detto. Pavimenti e camini risalirebbero al momento in cui Pierre e Marie Curie, in compagnia delle figlie Irene ed Eve vi trascorrevano le vacanze e i fine settimana, tra il 1904 e il 1906. Per tale ragione, il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki ha dato istruzioni al governo di acquistarla. “La casa”, ha scritto su Twitter, “appartiene alla storia della Polonia”.

Nella casa i disegni di Marie Curie

Sui soffitti dello stabile ci sarebbero ancora i disegni della scienziata, premio Nobel per la fisica nel 1903, insieme al marito, e per la chimica nel 1911. In mezzo, nell’aprile 1906, il drammatico incidente in cui morì Pierre. L’uomo di ritorno a Parigi per un incontro accademico, fu travolto e ucciso da un carro trainato da cavalli. “Da allora Marie Curie (meno nota con il nome originario di Skłodowska), tornò a Saint Remy sempre più di rado, finché non smise del tutto”, ha raccontato l’agente immobiliare ad AP News.

Per riuscire nell’intento di riacquistare l’appartamento, in Polonia dovranno superare le rimostranze dei cittadini. Sui social non sono mancate le critiche, per una spesa giudicata eccessiva. I soldi dei contribuenti, affermano, non dovrebbero essere utilizzati per comprare la casa in cui la coppia visse per poco tempo. Il governo conservatore, però, non è dello stesso avviso e considera prioritario prendersi cura di luoghi e oggetti significativi per la storia della Polonia.