La casa di famiglia stasera su Canale 5: trama, cast e curiosità

Lino Guanciale e Matilde Gioli sono protagonisti di La casa di famiglia, commedia del 2017 in onda stasera 10 febbraio alle 21.40 su Canale 5. La trama si concentra su quattro fratelli che, per risanare i debiti di uno di loro, decidono di vendere l’abitazione del padre, in coma da anni. Quando quest’ultimo improvvisamente si risveglia ed è pronto per uscire dall’ospedale, dovranno fare di tutto per riparare al loro errore. Nel cast anche Stefano Fresi, Libero De Rienzo e Luigi Diberti. Alla regia c’è Augusto Fornari, qui al suo esordio dietro la macchina da presa. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

La casa di famiglia, trama e cast del film stasera 10 febbraio 2023 su Canale 5

La trama del film si concentra sui quattro fratelli Lombardi, il cui padre Sergio (Luigi Diberti) è in coma da cinque anni. Uno di loro, Alex (Lino Guanciale), è sul lastrico e ha un urgente bisogno di denaro per sanare i debiti. Per questo chiede un prestito ai suoi fratelli Fanny (Matilde Gioli) e i gemelli Oreste (Stefano Fresi) e Giacinto (Libero De Rienzo). Non avendo liquidi a sufficienza, di comune accordo tutti e quattro decidono di vendere la casa del padre, convinti che lui non possa più servirsene. Tuttavia, proprio quando completano l’operazione, l’uomo si risveglia improvvisamente. Dopo essersi ripreso del tutto, chiede ai quattro figli di riportarlo a casa, ignaro di quanto hanno appena combinato.

Incapaci di rivelare al padre la vendita della casa, Alex e gli altri nascondono la verità in attesa di affrontare il nuovo proprietario. La messa in scena, per quanto appesa a un filo, si rivela decisamente positiva per il clima familiare. Sergio può godere della compagnia quasi costante dei suoi figli, dimenticando la solitudine che lo accompagna dalla morte della moglie. Man mano che passano i giorni, però, viene a conoscenza dei problemi che costellano la vita dei quattro giovani. Alex è scanzonato, incapace di mettere la testa a posto, mentre Fanny ama ancora il suo ex marito che non riesce a dimenticare. Oreste, dal canto suo, fa un lavoro che detesta, mentre Giacinto si è isolato da tutti e non riesce a essere felice. Un pranzo di famiglia farà sì che tutti parlino liberamente fra loro.

La casa di famiglia, qualche curiosità sul film stasera 10 febbraio 2023 su Canale 5

Il soggetto del film è frutto di un’idea del regista Augusto Fornari e Andrea Maia. I due hanno inizialmente pensato la narrazione come pièce teatrale, tanto da realizzare uno spettacolo omonimo sui palcoscenici di Roma per due stagioni. Nel cast figuravano Luca Angeletti, Simone Montedoro, Laura Ruocco e Toni Fornari nei panni dei quattro fratelli. La narrazione era leggermente diversa e si potrebbe inquadrare come prequel in quanto segue i frequenti litigi fra i protagonisti prima di vendere l’abitazione. Nel cast del film recitano, per ruoli minori, due parenti degli attori principali. Si tratta del figlio di Stefano Fresi, Lorenzo, che appare nei panni di un giovanissimo Alex, e di Toni Fornari, fratello del regista, che qui recita nei panni di colui che acquista la villa. Sbarcato in sala nel 2017, il film non ha riscosso il successo sperato, totalizzando circa 500 mila euro al botteghino.