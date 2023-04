Casa esplosa a Lucca: Francesca Donatini morta dopo 10 giorni di agonia

Francesca Donatini, la donna di 71 anni rimasta coinvolta nell’esplosione della casa a Lucca dello scorso 15 aprile non ce l’ha fatta, dopo 10 giorni di agonia e dolori ha perso la vita. La procura di Lucca nel frattempo sta cercando di ricostruire l’accaduto attraverso indagini minuziose.

La morte di Francesca Donatini sopravvissuta all’esplosione di Lucca

Francesca Donatini di 71 anni era sopravvissuta all’esplosione della sua casa a Montecarlo, in provincia di Lucca. La donna era rimasta sola, visto che il marito Luciano Lazzerini morì nel tragico evento e il suo corpo fu ritrovato tra le macerie dell’abitazione. Da circa 10 giorni la 71enne era ricoverata all’ospedale Cisanello di Pisa. Proprio questa mattina le sue condizioni hanno avuto un peggioramento e l’anziana ha perso la vita. Oltre alla Donatini e al marito era rimasto ferito nell’esplosione anche Simone Cerchiai, di 47 anni. Quest’ultimo era l’inquilino che si trovava al piano superiore dell’abitazione al momento dello scoppio della bombola di gas. Cerchiai è stato ricoverato all’ospedale San Luca di Lucca, le sue condizioni sarebbero critiche ma non sembra essere in pericolo di vita.

Le indagini sull’evento

Ancora oggi non è ancora chiara la dinamica dell’esplosione dell’abitazione di Montecarlo, in provincia di Lucca. Per questa ragione, la procura di Lucca sta indagando per ricostruire l’accaduto. Non c’è ancora sicurezza in merito alle cause dell’esplosione anche se l’ipotesi più accreditata è quella della fuga di gas. Infatti, come riporta il sito Fanpage, dalle prime testimonianze sarebbe emerso che nella zona da giorni era possibile avvertire odore di gas. Sembra però che di recente era stato effettuato un intervento di manutenzione all’impianto GPL installato nella struttura. Per questa ragione, nel fascicolo aperto dalla Procura di Lucca e gestito dal pm Salvatore Giannino, ci sono il tecnico e il titolare della ditta che ha effettuato l’intervento di manutenzione.