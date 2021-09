Casa di Carta 5: cosa sapere della stagione finale in uscita dal 3 settembre

La Casa di Carta atto finale. Ci siamo. L’attesa è finita. Il 3 settembre è il giorno che da un anno e mezzo i fan del Professore, Tokyo, Rio, Lisbona e di tutta la Resistenza asserragliata dentro la Banca Nazionale di Spagna stanno aspettando.

Casa di Carta 5: dove eravamo rimasti

Tute rosse e maschere di Dalì a coprire il volto, ad aprile 2020 li abbiamo lasciati lì, con le spalle al muro, sanguinanti e smarriti, mentre il peso dell’assedio premeva sulle porte di una missione più che impossibile, ovvero rubare tutto l’oro della Banca nazionale di Spagna. A complicare il già difficile compito del gruppo armato l’arrivo della spietata ispettrice Alicia Sierra che è riuscita in quello che non erano riusciti a fare tutti i suoi predecessori, ovvero mettere alle corde il Professore.

Casa di Carta 5: le novità della nuova stagione

Proprio la nemesi del protagonista della serie tv spagnola campione d’incassi sarà il filo conduttore della quinta e ultima stagione: 10 episodi che Netflix distribuirà in due momenti differenti. La prima uscita il 3 settembre e la seconda a dicembre Alvaro Morte, alias Il Professore, ha dichiarato che questa volta il suo personaggio non ha né piano B, né piano C o Zeta. Un’anticipazione che prelude a una serie di colpi di scena e di cambi di equilibri interni da vedere tutti d’un fiato in quella che è annunciata come la stagione a più alto tasso d’adrenalina di sempre. Quel che si sa è che la banda è ormai arrivata alle strette. L’assedio diventa insostenibile e, alla pressione esterna da parte delle forze dell’ordine si aggiungono i dissidi interni che minacciano la tenuta del piano.

Casa di Carta 5: chi sono i nuovi personaggi

A smuovere le acque ci pensa l’arrivo dei tre nuovi personaggi: il figlio di Berlino, il grande amore di Tokyo e il comandante dell’esercito. In uno dei primi episodi Berlino (Pedro Alonso) aveva raccontato a Rio (Miguel Herrán) di avere un figlio che aveva definito: «Una testata nucleare che distrugge ogni cosa». Ora questa “testa calda” entra nella banda: si chiama Rafael (Patrick Criado) ha 31 anni e ha studiato ingegneria informatica al MIT in Massachusetts; nella vita una sola certezza: non voler essere come suo padre. Oltre a Rafael ricompare un redivivo René, il grande amore della vita di Tokyo che la donna aveva lasciato in una pozza di sangue prima di essere arruolata nell’esercito del Professore. René non era, dunque,morto, ma trova il modo per ritrovare la sua Tokyo a creare tensione tra gli unici sopravvissuti del nucleo storico della banda ovvero Tokyo e Rio. Un altro nuovo personaggio che entra in gioco in questa stagione è Sagasta, Comandante delle Forze Speciali dell’Esercito Spagnolo. Dopo aver preso parte ad innumerevoli missioni internazionali contro i peggiori esemplari della specie umana, è diventato uguale alle persone che ha ucciso. È un leader nato.

Casa di Carta 5: un finale ad alta tensione

Alex Pina, creatore della serie, ha spiegato come «la banda sarà spinta in situazioni irreversibili, in una guerra selvaggia. È la parte più epica di tutte le parti che abbiamo girato. Abbiamo passato quasi un anno a pensare a come mettere il Professore alle corde. Come entrare in situazioni irreversibili per molti personaggi. Il risultato è la quinta stagione. La guerra raggiunge i suoi livelli più estremi e selvaggi, ma è anche la più epica ed emozionante».