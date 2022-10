Iran, le autorità costrette a togliere un cartellone con donne velate

Un autogol clamoroso. Non si può definire altrimenti il gigantesco cartellone affisso dal governo in piazza Valiasr a Teheran che ritraeva una cinquantina di iraniane con l’hijab e lo slogan “Donne della mia terra” rimasto esposto per sole 24 ore. Le donne ritratte infatti non avevano dato alcun consenso all’uso delle foto, tantomeno per la propaganda di regime sull’obbligo del velo. Così il cartellone voluto dalle Guardie della Rivoluzione è stato tolto e poi riappeso senza immagini.

La protesta delle star iraniane: dal cinema allo sport

L’attrice Fatemeh Motamed-Arya è stata tra le prime a protestare. «In un Paese che, nelle proprie piazze, uccide ragazzi, ragazzine e giovani che chiedono solo libertà, non voglio essere considerata una donna. Io sono la madre di Mahsa! Io sono la madre di Sarina», ha detto in un video in cui appare a capo scoperto. Il riferimento è a Masha Amini, la 22enne morta dopo essere stata arrestata dalla polizia morale perché non indossava correttamente il velo e a Sarina Esmaeilzadeh, la 16enne uccisa durante le proteste di piazza. Subito dopo la pubblicazione del video anche la regista Marzieh Boroumand e la scalatrice Parvaneh Kazemi hanno denunciato l’uso improprio della loro immagine sul cartellone. «Signori, rimuovete la mia foto dal muro sotto il quale avete oppresso bambini e giovani. Non permetterò mai a nessun gruppo all’interno o all’esterno del Paese di utilizzare la mia identità culturale a proprio vantaggio», ha scritto Boroumand sul suo profilo Instagram. Precedentemente aveva postato una foto di Mahsa Amini con la dedica: «Piango per Mahsa e per tutti i valori che abbiamo perso in nome della religione». Kazemi, che ha raggiunto l’Everest e altri 8 mila, ha scritto sempre su Instagram: «È un peccato che il nome e l’immagine di noi donne siano usate solo per abusi».

Anche Kaveh Samandrian, figlio dell’attrice Homa Rousta, ha protestato per l’uso «vergognoso» dell’immagine di sua madre, chiedendone la rimozione.

Nelle foto anche la scena di un film

In un tweet, il regista e sceneggiatore Reza Dormishian ha individuato la foto dell’attrice Jaleh Alou presa dal suo film Majbourim (No Choice) mentre un’altra immagine era della fotoreporter Nooshin Jafari che sta scontando una pena di quattro anni nella prigione di Evin per aver offeso lo Stato.