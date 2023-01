Arbitro estrae il primo cartellino bianco nella storia del calcio: cosa significa

Svolta storica per il mondo del calcio. In Portogallo, durante la partita della coppa nazionale femminile Benfica-Sporting, l’arbitro ha estratto un nuovo cartellino di colore bianco ad entrambe le panchine delle squadre coinvolte.

CARTÃO BRANCO NO DÉRBI! ⬜👏 As equipas médicas do Benfica e do Sporting receberam cartão branco por assistirem um adepto que se sentiu mal na bancada.#Canal11 #FutebolEmPortuguês pic.twitter.com/zTfvwiZFO0 — Canal 11 (@Canal_11Oficial) January 21, 2023

L’arbitro che estrae il cartellino bianco

Episodio raro accaduto durante una partita di calcio, l’arbitro ha estratto un cartellino di colore bianco. Nessuno conosceva questo cartellino, visto che fino ad oggi gli unici cartellini erano quelli gialli e rossi. Ma gli spettatori del derby femminile di Lisbona tra Benfica e Sporting hanno capito a partita in corso come possa essere una misura buona e giusta, da adottare universalmente. Quasi al termine del primo tempo del match per i quarti di finale della coppa nazionale, una persona nel pubblico ha perso conoscenza.

L’arbitro ha fatto sospendere la partita per far soccorrere lo spettatore, quindi il personale medico, di entrambe le squadre, ha prestato soccorso al tifoso, lasciando le rispettive panchine. L’operazione si è conclusa positivamente e quando gli staff sono tornati sul terreno di gioco per tornare in panchina sono stati accolti da applausi. In quel momento l’arbitro della gara ha deciso di estrarre un cartellino bianco mai visto prima nella storia del calcio a livello professionistico e l’ha mostrato ad entrambi i team sanitari per allertarli delle condizioni del tifoso.

Cosa significa questa nuova regola introdotta recentemente

I nuovi cartellini bianchi sono stati introdotti recentemente per fornire agli arbitri un nuovo strumento con cui poter premiare e sottolineare i gesti di fair play durante le partite, infatti questa è un’iniziativa per promuovere i valori etici nel calcio. Questo nuovo strumento è ancora raro negli altri campionati, ma ben presto sarà introdotto a livello mondiale.

Ritornando alla partita, il Benfica ha segnato cinque gol in totale, la partita è terminata 5-0 e la squadra si è qualificata alle semifinali di Coppa del Portogallo femminile.