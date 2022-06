Cartelle esattoriali in arrivo: cosa fare, come contestarle

Il fisco sta notificando gli atti 2020 e 2021 bloccati per l’emergenza Covid e quelli 2022. Si tratta di atti di accertamento fiscale e di cartelle esattoriali che l’AE non aveva inviato a causa della pandemia. Il tutto anche per venire incontro alle famiglie in difficoltà economica. L’Agenzia delle Entrate vuol riprendere la normalità della vita fiscale, andando a bussare alle porte dei contribuenti con debiti o irregolarità. Ecco come pagare il dovuto e come contestare eventuali pretese non ritenute legittime dal contribuente.

Cartelle esattoriali in arrivo: perché?

L’Agenzia delle Entrate sta inviando le cartelle esattoriali ai contribuenti con debiti o irregolarità. Finora l’AE aveva bloccato gli atti 2020 e 2021 per venire incontro alle famiglie in difficoltà economica, per via del Covid. Ma adesso che il governo ha dichiarato la fine dello stato emergenziale in Italia, il fisco ha ripreso la sua regolare attività.

Negli ultimi mesi sono stati notificati 20 milioni fra atti e cartelle, 15milioni della Riscossione e 5milioni delle Entrate. A fine anno, le notifiche dovrebbero essere circa 50 milioni. A dare la conta dei numeri è stato Ernesto Maria Ruffini, direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Dopo aver ricevuto la cartella è possibile effettuare il versamento delle somme dovute con il servizio “Paga on-line” disponibile sul portale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione e sull’App Equiclick. In alternativa gli utenti possono utilizzare i canali telematici o gli sportelli/uffici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA.

Le somme possono essere rateizzate. Ma la cartella potrebbe contenere pretese non ritenute legittime dal contribuente. Anzitutto, è possibile chiedere all’Agenzia delle entrate-Riscossione, entro 60 giorni dalla notifica della cartella, di sospendere le procedure di riscossione per far verificare all’ente creditore la situazione. Come deve essere obbligatoriamente indicato nell’atto impositivo, infine, il contribuente può presentare ricorso innanzi la Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.