Cartabianca, stasera su Rai 3: Mauro Corona, carriera e vita privata dello scrittore

Bianca Berlinguer ritorna, anche questa settimana, con una nuova puntata di Cartabianca, in onda questa sera, martedì 23 novembre 2021, alle 21.20 su Rai 3. Come di consueto, la giornalista e gli ospiti in studio e in collegamento discuteranno delle notizie e dei temi più caldi della settimana, spaziando dall’attualità politica all’economia, fino alla scienza, con un’attenzione particolare all’emergenza sanitaria e alla questione ambientale.

Cartabianca: carriera e vita privata di Mauro Corona

Cartabianca: Mauro Corona, una vita tra ribellione e montagne

Nato a Baselga di Piné, in provincia di Trento, nel 1950, Mauro Corona è una delle personalità più eclettiche del panorama culturale italiano. Scrittore, alpinista e scultore, sin da bambino ha sviluppato una forte passione per la montagna, grazie soprattutto al padre che lo portava con sé nelle battute di caccia. Ebbe un’infanzia difficile: il padre era violento e la madre decise di abbandonare la famiglia quando Corona aveva appena sei anni. Fu per superare simili dolori che iniziò a cercare rifugio nella lettura e nell’arte. Si appassionò alle opere di Tolstoj, Dostoevskij e Cervantes e, contemporaneamente, apprese dal nonno intagliatore i primi rudimenti della scultura lignea. Anche il suo rapporto con la scuola non fu pacifico: una volta terminate le elementari e le medie, chiese al padre di poter frequentare l’accademia d’arte ma, per mancanza di soldi, dovette rinunciare al suo sogno e frequentare un istituto per geometri. Ben presto, l’insofferenza alle regole e lo spirito ribelle lo portarono a ritirarsi. Messo da parte il percorso formativo, iniziò a lavorare dapprima come manovale, poi come operaio in una cava di marmo. Fino a quando fu costretto, per osservare l’obbligo del servizio militare, ad arruolarsi negli alpini. Anche lì, a causa delle sue intemperanze, dovette spesso fare i conti con punizioni e soggiorni in cella di rigore. Tra un trasferimento e l’altro, continuò a coltivare le sue passioni: non smise di scolpire, arrivò presto a organizzare la sua prima mostra e si dedicò quasi professionalmente all’arrampicata, scalando numerose vette italiane ed estere e aprendo oltre 300 sentieri nelle Dolomiti d’oltrepiave.

Cartabianca: la scrittura e l’approdo in televisione

La carriera di scrittore di Corona è iniziata nel 1997, quando un amico giornalista pubblicò alcuni racconti sul quotidiano Il Gazzettino. Da allora ha firmato una serie di opere, tutte di discreto successo. Nei suoi romanzi, la protagonista indiscussa è la natura, tra mondi nascosti e personaggi del passato, disegnati e descritti con malinconia. Tra i temi più battuti figurano il rapporto dell’uomo con le proprie radici e le conseguenze del progresso tecnologico. Tra i suoi scritti più noti, Aspro e dolce, Cani, camosci e cuculi, La fine del mondo storto, I misteri della montagna e L’ultimo sorso. Vita di Celio. Negli anni, molti sono stati tradotti in varie lingue, tra cui cinese e spagnolo. La sua avventura televisiva, invece, è partita nel 2018 come ospite fisso di Cartabianca. Nel 2020, a causa di un dissapore con la conduttrice, è stato costretto ad abbandonare il programma, fino a essere reintegrato nel 2021.

Cartabianca: vita privata di Mauro Corona

Mauro Corona è sposato con Francesca e ha quattro figli: Marianna, Matteo, Melissa e Martina. È molto attivo anche sui social, in particolare su Facebook e Instagram, dove pubblica soprattutto scatti delle sue escursioni tra i monti e novità sui suoi libri.