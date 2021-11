Cartabianca stasera su Rai 3: Bianca Berlinguer, carriera e vita privata della giornalista

Ritorna, anche questa settimana, l’appuntamento di Rai 3 con Cartabianca, in onda stasera, martedì 16 novembre 2021, a partire dalle 21.20. Come di consueto, Bianca Berlinguer e i suoi ospiti in studio e in collegamento commenteranno gli accadimenti più recenti dell’attualità nazionale e internazionale, con un focus particolare sull’emergenza sanitaria.

Mentre i contagi crescono in molti Paesi europei, il governo accelera sulla somministrazione della terza dose di vaccino e vara nuove regole per cercare di contere le manifestazioni No vax.#cartabianca, con Bianca Berlinguer, martedì alle 21.20 su @RaiTre. pic.twitter.com/4kdSGpMY1X — #cartabianca (@Cartabiancarai3) November 13, 2021

Come anticipato dai profili social ufficiali della trasmissione, la prima parte della puntata sarà dedicata alle misure adottate dal premier Mario Draghi per tenere sotto controllo i contagi. Mentre nel resto dell’Europa, infatti, la situazione sta gradualmente peggiorando, in Italia il governo accelera sulla somministrazione della terza dose di vaccino, mantiene l’obbligo di green pass e impone nuove regole per tentare di contenere le manifestazioni no vax. Spazio, poi, al dibattito sul nuovo Presidente della Repubblica. Dopo le parole di Sergio Mattarella, che sembrano allontanare qualsiasi ipotesi di rielezione, ha ripreso quota la disputa su chi potrebbe essere il suo successore.

Nata a Roma nel 1959, Bianca Berlinguer è uno dei volti più noti dell’informazione televisiva italiana. Dopo il diploma al liceo classico e la laurea in lettere, ha scelto di intraprendere la strada del giornalista. Concluso il praticantato a Radiocorriere Tv, agli inizi degli Anni ’80, ha iniziato a lavorare nella redazione de Il Messaggero e, contemporaneamente, a Mixer in qualità di redattrice. È stata proprio quell’esperienza a permetterle di entrare in pianta stabile nell’organico del TG3, di cui ha condotto la principale edizione serale dal 1991 al 2016. Ma non è tutto. Ormai rodata da anni di gavetta, ha prestato il suo volto e le sue competenze anche a Primo Piano, rubrica di approfondimento giornalistico in onda sempre su Rai 3. A ottobre 2009 è stata nominata direttrice del TG3 e tra 2010 e 2011 è stata insignita di riconoscimenti professionali importanti come il Premio di giornalismo L’isola che c’è e il Premio Nazionale Alghero Donna di Letteratura e Giornalismo. Da direttrice, non ha abbandonato la conduzione del notiziario. Anzi, l’ha integrata con un impegno in più, prendendo le redini dell’approfondimento notturno Linea Notte. Da novembre 2016, dopo essere stata sostituita, tra le polemiche, da Luca Mazzà, ha esordito con Cartabianca, trasmissione di cui si occupa ancora oggi come autrice e conduttrice. Qualche anno fa è approdata anche in libreria: la sua prima opera, Storia di Marcella che fu Marcello, racconta la vicenda personale dell’attivista e politica Marcella Di Folco. Che, poco prima di morire, ha deciso di affidare proprio a Berlinguer le sue memorie.

Prima dei quattro figli del noto segretario del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer e di Letizia Laurenti, Bianca Berlinguer è stata sposata col collega Stefano Marroni. Dopo la fine del primo matrimonio, si è unita in seconde nozze col politico Luigi Manconi. Dalla loro unione, nel 1998, è nata Giulia.