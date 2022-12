Carta d’identità, restano padre e madre: no a genitore 1 e genitore 2

Carta d’identità torna a ‘padre‘ e ‘madre‘, allontanandosi dalle formulazioni più generiche di ‘genitore 1’ e ‘genitore 2’. Secondo la ministra Eugenia Roccella, la scelta dello scorso 16 novembre del tribunale di Roma di consentire una definizione neutra sarebbe stata «individuale, dunque vale per la singola coppia che ha fatto ricorso».

Carta identità, niente genitore 1 e genitore 2



I giovani che dovranno indicare i nomi dei genitori nei documenti di riconoscimento dovranno quindi mantenere le formule ‘padre’ e ‘madre’. I moduli non cambieranno perché la formulazione generica «presenta evidenti problemi di esecuzione e mette a rischio il sistema di identificazione personale» prosegue la ministra.

«Mamma e papà, le parole più belle e dolci del mondo, non si toccano» aveva dichiarato Matteo Salvini sui social. «La legge riconosce che i figli nascono solo da un uomo e da una donna, sbarrando la strada a derive ideologiche e anti-scientifiche, che vorrebbero legittimare le adozioni per coppie omosessuali o pratiche disumane come l’utero in affitto» conclude il presidente di Pro Vita Onlus Jacopo Coghe.

La reazione delle associazioni arcobaleno



«Da una parte c’è la realtà della vita: nel nostro paese vivono da almeno 30 anni migliaia di famiglie composte da due madri o da due padri. Dall’altra c’è l’ideologia di una certa parte politica che vorrebbe cancellare l’esistenza e i diritti di queste famiglie e dei minorenni che in quelle famiglie nascono, crescono e vivono ogni giorno». Così aveva commentato la presidente di Famiglie Arcobaleno, Alessia Crocini il mese scorso, dopo la sentenza del tribunale di Roma in favore della formulazione più generica.

«Chiediamo che il Decreto Salvini venga annullato perché bambini con due mamme o due papà hanno il diritto di veder riconosciuta la loro storia e la loro famiglia» aveva concluso allora. La normativa, invece, prevede che si mantenga la vecchia formulazione.