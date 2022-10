Carta d’identità elettronica: cosa cambia e perché può sostituire lo SPID

«Questo consentirà una notevole semplificazione non appena sarà disponibile sul portale www.cartaidentita.it la funzionalità di configurazione delle credenziali. Attraverso il portale sarà, possibile aggiornare i dati personali, visualizzare le operazioni effettuate con la propria identità CieId e, in seguito, sarà anche possibile manifestare il consenso o il diniego alla donazione di organi e tessuti in caso di morte». Così il Ministero dell’Interno spiega la novità sulla carta d’identità elettronica.

Carta d’identità elettronica: cambiamenti in corso

Così il cittadino «può ancor più agevolmente accedere ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai privati» spiega sempre il Viminale. La carta di identità che ha il microchip ha un costo di 16,79 euro, ma alcuni Comuni organizzano degli Open Day, in modo da farla ottenere gratuitamente a un gran numero di cittadini. La novità prevede che la carta di identità elettronica possa sostituire lo SPID nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Oltre a questo, è importante sapere che il cittadino minorenne potrà accedere ai servizi pubblici solo se ci sono anche i genitori, quindi non basterà solo la carta elettronica.

La novità è stata segnalata anche dal sito ufficiale del governo sulla Carta di Identità Elettronica, le cui immagini mostrano come sarà la nuova carta.

Le novità e lo SPID

La persona interessata potrà inserire più livelli di sicurezza, fino a tre. Il primo è considerato normale, il secondo significativo e il terzo elevato. Il livello richiesto dipende dai dati personali richiesti e dalle esigenze dei singoli enti. In più, accanto alla carta ci sarà anche un codice PUK, necessario per lo sblocco della carta. In passato, quando si perdeva questo riferimento, ci si doveva recare in Comune.

Adesso, invece, con la nuova normativa, il cittadino può richiedere il recupero del PUK online se ha associato la carta a una PEC, oppure a un numero di telefono mobile.