Carolyn Smith: età, marito, tumore e Ballando con le Stelle

Carolyn Smith, nata a Glasgow il 16 novembre 1960 (oggi ha dunque 62 anni) è un’apprezzata ballerina e coreografa scozzese, diventata molto celebre in Italia per essere uno dei membri della giuria di Ballando con le stelle fin dal 2007. Ecco la sua storia personale.

Chi è Carolyn Smith: la carriera della ballerina

Inizia a muovere i primi passi di danza da piccolissima, ad appena 5 anni, praticando in un primo momento balletto classico. Ben presto, dopo aver praticato anche atletica leggera e ginnastica artistica, capirà che la sua strada è in realtà quella della danza sportiva, con particolare riferimento ai balli latinoamericani. Ecco dunque che a 15 anni inizia a macinare i primi successi, prima arrivando in finale ai campionati europeoi e poi ai Campionati del mondo di danza latinoamericana.

La sua vita cambierà radicalmente quando conoscerà quello che ancora oggi è il suo attuale marito, Ernestino Michielotto, un collega di Torino con il quale si sarebbe poi trasferita in provincia di Padova. Nel nostro Paese, da questo momento in poi, Smith si dedicherà alla sua scuola di ballo, la Carolyn Smith Dance Academy, che aprirà i battenti anche nella sua Gran Bretagna, in Russia, in Ucraina e Polonia.

La svolta per la sua carriera arriverà però nel 2007, quando Milly Carlucci la vorrà al suo fianco all’interno della giuria di Ballando con le stelle, che non ha mai lasciato fin dalla prima edizione, diventando un volto particolarmente amato da parte del pubblico.

Il tumore

Da diverso tempo, Carolyn Smith lotta contro un tumore maligno al seno, che ha scoperto di avere per la prima volta nel 2015. Dopo le prime cure, la malattia sembrava essere sparita nel 2016, ma è poi purtroppo tornata con una recidiva. Nel 2017 la ballerina aveva confermato di non avere più il tumore ma di essere allo stesso tempo perfettamente consapevole che il cancro avrebbe potuto ripresentarsi.

A marzo del 2023 la giurata di Ballando era così stata costretta a confermare ai fan la brutta notizia: la malattia si è infatti ripresentata come aveva a lungo temuto. In un’intervista a Verissimo la ballerina aveva a proposito raccontato di aver dovuto riprendere con i cicli di chemioterapia, con la speranza di liberarsi una volta e per tutte del suo «ospite indesiderato».