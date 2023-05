Il paradosso di Caroline Polachek, Dua Lipa e il ritorno degli Anni 90

Dal giorno di San Valentino 2023, data di uscita dell’album Desire, I Want To Turn Into You, si può parlare a ragion veduta di “Paradosso di Polachek”, cioè della possibilità che un’artista sia erede di qualcuno che ha in qualche modo contribuito a formare, essendone più vecchia di 10 anni.

Sulla scena da parecchi anni Polachek è approdata alla carriera solista nel 2017

Andiamo con ordine. Il 14 febbraio scorso, appunto, esce un disco intorno al quale si è generata una certa aspettativa, almeno a livello di critica, il quarto album solista di una artista americana, classe 1985, di nome Caroline Polachek, il titolo lo trovate in esergo di questo articolo. Un album che troverà, qui comincia il paradosso, il plauso del pubblico in un po’ tutto il mondo, timidamente anche in Italia (infatti ne stiamo parlando ora che è maggio), Paese nel quale ha avviato, appunto, la sua carriera solista. Un album, introduciamoci nella via del paradosso, di un’artista che però è sulla scena da parecchi anni, prima come parte della band Chairlift, attiva su un fronte pop, certo, ma di matrice chiaramente indie, poi da solista, con gli pseudonimi di Ramona Lisa e di CEP, approdando poi a una carriera solista a proprio nome nel 2017, quando la band si scioglie. Nel mentre, attenzione, Caroline inizierà a collaborare con mezzo mondo del pop, da Beyoncé a sua sorella Solange, per le quali scriverà due hit arrivando anche a una candidatura ai Grammy Awards, da Charli XCX, passando per Christine and the Queens e Sebastien Tellier.

Dua Lipa e il gran ritorno degli Anni 90 con Future Nostalgia

Una carriera, dicevamo, iniziata come solista a Villa Medici, a Roma, location scelta per incidere Arcadia, album uscito a nome Ramona Lisa, primo passo ancora non deciso verso l’empireo del pop. Empireo al quale è approdata solo ora, a 37 anni, quasi 38, con un lavoro squisitamente pop che in qualche modo è la summa di quanto fatto fin qui, quindi la leggerezza di una scrittura da hitmaker che si contamina con la sperimentazione, stavolta con l’elettronica, gli Anni 90, quelli nei quali si è aggirata come bambina e poi ragazzina. E che sono stati riportati in auge, parlo del pop ovviamente, da una artista, qui spieghiamo il paradosso, che nel mezzo di quel decennio è nata, Dua Lipa, classe 1995, che con il suo Future Nostalgia, titolo che più iconico non si poteva, ha davvero aperto al mainstream quello che una artista come Caroline Polachek, ma certo anche parte dei nomi coi quali ha collaborato, Charli XCX su tutti, aveva iniziato solo un po’ più sottotraccia. Così Caroline Polachek è la prova provata che a volte il treno della vita passa ben più di una volta. E, soprattutto, che a volte la musica è capace di compiere giravolte davvero impressionanti, riproponendo il meglio di quel che recentemente è andato in scena, arricchito di ciò che la contemporaneità ha messo sul tavolo. Piccola metamorfosi magari non così chiara a chi ascolta distrattamente, ma decisamente interessante se si prova a dissezionare le canzoni. Dua Lipa, citata forse forzatamente – il suo è un talento cristallino che avrebbe comunque trovato la vita di emergere anche senza le influenze indubbie di chi ha operato prima di lei – ha osato, portando a casa il malloppo, un revival che sulla carta poteva suonare troppo tempestivo, ma che di fatto era stato già inaugurato, pensiamo proprio a una hit come I Love It, anno 2009, sfornato dal duo scandinavo Icona Pop in compagnia proprio della ex inquilina di casa di Caroline Polachek, Charli XCX.

Le atmosfere strobo e leggere di Elodie e delle regine Paola e Chiara

Gli Anni 90 – i medesimi che anche da noi stanno sfondando le transenne come dimostra il successo meritato di Elodie che ha fatto da traino al ritorno imperante delle madrine Paola e Chiara, prossimamente omaggiate da tutte le novelle popstar italiane in una raccolta di duetti che ne sancisce ufficialmente il ritorno nelle scene, da Emma a Noemi, passando per Levante e la medesima Elodie tutte a inchinarsi alle regine – sono ufficialmente tornati di moda, senza il dolore e il rumore di fondo del grunge, ma sotto le luci stroboscopiche di chi ha saputo fare della leggerezza una leva per sollevare il mondo. Caroline Polachek è una popstar e lo è diventata alla soglia dei 40 anni, alla faccia delle favole che vivono solo nei libri per bambini o nei film della Disney.