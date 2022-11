Carolina Rosi chi è: età, compagno e figli dell’attrice italiana

Chi è CarolinaRosi? La figlia del regista Francesco Rosi è un’attrice romana di 56 anni. Ha recitato a teatro e al cinema, ma più di recente si è dedicata alla produzione teatrale, dirigendo la Elledieffe e Andiamo Avanti Productions.

Chi è Carolina Rosi: età e carriera dell’attrice

Carolina Rosi è nata a Roma il 26 dicembre del 1956. È figlia d’arte: del regista regista Francesco Rosi e di Giancarla Mandelli, sorella di Mariuccia, la stilista Krizia. Proprio al fianco di Krizia, Carolina ha lavorato per due anni a Milano come disegnatrice stilista, prima di dedicarsi alla sua vera passione. Nel 1988 si è diplomata all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico e ha dato avvio alla sua carriera di attrice.

Perlopiù si è dedicata al teatro, ma non sono mancate le collaborazioni destinate al grande schermo. Ecco la lista dei film più conosciuti in cui ha recitato.

Cronaca di una morte annunciata , regia di Francesco Rosi (1987)

, regia di Francesco Rosi (1987) Ti presento un’amica , regia di Francesco Massaro (1987)

, regia di Francesco Massaro (1987) Pigmalione 88 , regia di Flavio Mogherini (1988)

, regia di Flavio Mogherini (1988) Il colore dell’odio , regia di Pasquale Squitieri (1989)

, regia di Pasquale Squitieri (1989) Dimenticare Palermo , regia di Francesco Rosi (1990)

, regia di Francesco Rosi (1990) Netchaïev est de retour , regia di Jacques Deray (1991)

, regia di Jacques Deray (1991) Au nom du père et du fils , regia di Patrice Noïa (1992)

, regia di Patrice Noïa (1992) Peperoni ripieni e pesci in faccia, regia di Lina Wertmüller (2004)

Carolina Rosi è poi diventata presidente onorario della Fondazione Eduardo De Filippo che ha presieduto dal 2015 al 2018. Oggi dirige la Elledieffe, società che si occupa delle produzioni teatrali, e la società Andiamo Avanti Production. Quest’ultima tra le sue attività prevede anche la produzione di documentari e di pubblicazioni per la valorizzazione del patrimonio filmico e documentale di Francesco Rosi.

Il compagno e i figli dell’attrice

Carolina Rossi ha trascorso più di vent’anni al fianco di Luca De Filippo, morto il 27 novembre del 2015 a 67 anni per un tumore scoperto dopo un malore mentre era in scena con la commedia Non ti pago. Su come si conobbero, proprio Carolina lo raccontò in una intervista a Vanity Fair. «Facevo l’aiuto di Lina Wertmüller nello spettacolo L’esibizionista. Fu polemica a prima vista: eravamo due persone forti, che non avevano paura di scontrarsi […] Nel frattempo, un’attrice della compagnia si è fatta male, io sapevo il copione a memoria e ci siamo trovati a fare una lunga tournée insieme».

Carolina Rosi non ha figli, una scelta che ha spiegato così. «Ho sentito di non dover avere figli miei per non turbare il rapporto (con Luca De Filippo, ndr). Questo atteggiamento l’ho preso da mio padre, che si è sempre messo “dietro”, così umile che fino alla fine della vita si stupiva se qualcuno lo riconosceva».