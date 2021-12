Carolina Crescentini chi è: carriera e vita privata dell’attrice di Mare Fuori stasera su Rai2

Quinto appuntamento, stasera 15 dicembre alle 21,20 su Rai2, con Mare Fuori che vede protagonisti Carolina Crescentini e Carmine Recano. La trama segue le vicende di alcuni giovani ragazzi finiti dietro le sbarre dell’Istituto di Pena Minorile di Nisida, nel Golfo di Napoli. Nel cast anche Valentina Romani, Nicolas Maupas e Massimiliano Caiazzo. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Mare Fuori, trama e cast delle puntate di stasera 15 dicembre 2021 su Rai2

Come ormai da tradizione, Mare Fuori andrà in onda con un doppio episodio. Stasera saranno trasmesse le puntate numero nove e dieci. La prima, dal titolo Rivelazioni, il ricordo di Nina (Greta Esposito) continua a tormentare Carmine (Massimiliano Caiazzo), che si procura un’arma per uccidere l’assassino della ragazza. Nel frattempo, Filippo (Nicolas Maupas) è ancora impegnato nel tentativo di chiarire con Naditza (Valentina Romani), mentre Edoardo (Matteo Paolillo) ottiene un permesso di uscita dal carcere per recarsi al battesimo del figlio. Prima però decide di andare a trovare Teresa (Ludovica Coscione) che, però, è in compagnia di un altro uomo. Dentro le mura dell’Istituto, Sasà (Filippo Soave) continua a riflettere sul reato che l’ha portato dietro le sbarre. Viola (Serena De Ferrari) invece continua imperterrita nel tentativo di riunire Gemma (Serena Codato) al suo fidanzato Fabio (Stefano Rossi Giordani).

Ci siamo lasciati così 👇 Pronti a proseguire? 📺 💙 ➡ #MareFuori ✌️ Questa sera alle 21.20 su Rai2 e in diretta streaming su RaiPlay 📲 pic.twitter.com/tCok36LoDk — Rai2 (@RaiDue) December 15, 2021

Nel secondo episodio, Niente è mai come sembra, Carmine escogita assieme a Pino (Ar Tem) un piano per far uscire Pirucchio (Nicolò Galasso) dall’isolamento. Nel disperato tentativo di scuotere l’amico dal desiderio di vendetta, Filippo lo allontana dalla sua cerchia, ripudiandolo. Il ragazzo però sta affrontando un momento molto duro, tanto da essere tanto lontano da Naditza come non è mai stato: la giovane ha infatti accettato di sposare un altro uomo. Nell’Istituto, intanto, arriva Mimmo (Alessandro Orfei), amico di Edoardo giunto con il solo intento di farlo scappare. Gemma riceve invece una lettera da parte di Fabio e inizia a sentire la forza di un importante sentimento.

Carolina Crescentini, carriera e vita privata dell’attrice di Mare Fuori stasera 15 dicembre 2021 su Rai2

Carolina Crescentini, formazione e primi ruoli

Principale volto femminile della fiction Mare Fuori è Carolina Crescentini. Romana, classe 1980, è cresciuta nel quartiere Monteverde e ha conseguito la maturità scientifica presso l’Istituto Massimiliano Massimo, prima di iscriversi alla Facoltà di Lettere con indirizzo Spettacolo. Nel 2006 si è diplomata presso il Centro sperimentale di cinematografia, grazie al quale ha ottenuto un ruolo nella fiction Carabinieri – Sotto copertura di Raffaele Martes.

Dopo aver partecipato a diversi cortometraggi, alcuni dei quali presentati anche alla Mostra del Cinema di Venezia, ha esordito sul grande schermo in H2Odio di Alex Infascelli. Nel 2007 è stata protagonista di Notte prima degli esami – Oggi di Fausto Brizzi, dove ha interpretato Azzurra al fianco di Nicolas Vaporidis. In quegli stessi anni è comparsa anche in un episodio della miniserie Rai Provaci ancora prof! e in Boris con Francesco Pannofino.

Nel 2008 è poi tornata al cinema con Parlami d’amore per la regia di Silvio Muccino. Grazie alla sua performance nel ruolo di Benedetta ha ottenuto la nomination come “Miglior attrice protagonista” ai David di Donatello. Il riconoscimento le è valso l’attenzione di numerosi produttori, tanto che nel 2009 ha recitato in tre film: Due partite, Generazione 1000 euro e Oggi sposi.

Carolina Crescentini, progetti recenti e vita privata

Nel corso degli anni ha poi recitato per Ferzan Ozpetek in Mine vaganti e Allacciate le cinture, oltre ad essere comparsa nel film tratto dalla serie Boris, per cui ha ricevuto una nomination ai Nastri d’argento, e nel recente A casa tutti bene di Gabriele Muccino. Apprezzata anche dagli artisti musicali, la si può vedere in videoclip di Gemelli Diversi, Baustelle, Sergio Cammariere e Tiromancino.

Il suo lavoro per La bambina che non voleva cantare, basato sulla vita della cantante italiana Nada, le ha consentito di vincere il premio Flaiano per la miglior interpretazione femminile. Di recente è stata anche protagonista della fiction Rai I bastardi di Pizzofalcone al fianco di Alessandro Gassmann.

Per quanto riguarda la vita privata, è legata dal 2017 con il cantautore Francesco Motta, con cui è convolata a nozze nel 2019. Il suo profilo Instagram, carolcrasher, conta 165 mila follower.