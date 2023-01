Carole Cook morta a 98 anni: addio all’attrice di Dynasty e del Tenente Kojak

Carole Cook, l’attrice di Dynasty e del Tenente Kojak è morta a 98 anni. Il suo nome al secolo era Mildred Frances Cook. Nacque nel 1924 ad Abilene ed è venuta a mancare ieri, 11 gennaio, a Beverly Hills.

«Abilene non è esattamente il fulcro di Broadway – sei all’altezza degli alberi di mesquite – ma ho visto il mio primo spettacolo quando avevo 4 anni, sapevo che volevo farlo e non ho mai deviato. (…) Ho iniziato nel seminterrato della First Baptist Church e mi sono fatto strada fino a Broadway, al cinema» aveva raccontato in un’intervista a luglio 2022. Lucille Ball la aiutà agli esordi della sua carriera in televisione, rendendola la sua pupilla. Inizià così anche la sua carriera cinematografica, con i film degli anni Sessanta: L’ammiraglio è uno strano pesce, American Gigolò e Sixteen Candles – Un compleanno da ricordare.

Tantissime sono le serie Tv alle quali ha partecipato. Magnum P.I., Dynasty, Tenente Kojak, Grey’s Anatomy, Charlie’s Angels, La signora in giallo, ed Ellery Queen sono alcuni esempi nel suo curriculum.

La carriera

Nella sua carriera non è mai mancato il cinema e il teatro (quest’ultimo sua prima grande passione). L’uomo nel mirino, Bulldozer, Summer Lovers sono altre pellicole in cui ha partecipato con un ruolo nel cast. A teatro ha invece portato in scena L’opera da tre soldi, Hello, Dolly! e 42nd Street.

È stata sposata con Tom Troupe dal 1964 al giorno della sua morte. La notizia è arrivata proprio dal marito ed è stata pubblicata sull’The Hollywood Reporter. A breve la donna avrebbe festeggiato il suo compleanno, ma a quanto si apprende un’insufficienza cardiaca non le avrebbe permesso di raggiungere anche questo traguardo. In tanti la ricordano come grande attrice internazionale anche nei suoi ultimi ruoli.