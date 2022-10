Carol Maltesi, niente rito abbreviato per Davide Fontana: rischia l’ergastolo

«Sono pentito, non riuscirò a guardare in faccia i genitori di Carol, non ho premeditato nulla». Così avrebbe dichiarato Davide Fontana in una dichiarazione spontanea in aula. Il 40enne aveva fatto richiesta di rito abbreviato, che il giudice per le udienze preliminari di Busto Arsizio ha deciso di non concedere. Infatti, in caso di condanna, questa sarebbe scontata di un terzo. Invece, in questo modo il giovane potrebbe rischiare anche l’ergastolo. La prima udienza in corte di Assise si terrà il prossimo 24 ottobre.

Carol Maltesi, cosa le è successo

I fatti risalgono a gennaio 2022. Stando alle indagini, Fontana avrebbe ucciso Carol Maltesi picchiandola fino alla morte. Aveva una relazione con la donna, che però doveva raggiungere il figlio in Veneto. Sempre secondo gli inquirenti, il 40enne si sarebbe disfatto del cadavere facendolo a pezzi e poi tenendolo in un freezer per circa due mesi. Successivamente, avrebbe gettato i resti in un dirupo. In più, per un certo periodo avrebbe usato lo smartphone della donna per tranquillizzare i familiari, utilizzando anche la sua abitazione.

Il tribunale ha accettato la richiesta di parte civile da parte della madre, rappresentata dall’avvocato Manuela Scalia, del padre, rappresentato dall’avvocato Ermanno Talamone, del figlio della donna e, con posizione separata, dell’ex compagno di Maltesi e padre del bambino. Il Comune di Rescaldina, dove si sarebbero svolti i fatti, si era costituito parte civile, ma il tribunale ha rigettato questa richiesta. Il Comune potrà riproporre la costituzione di parte civile durante il dibattimento.

Fontana, ora si avvia il processo

Le accuse a cui Fontana deve rispondere al processo sono di omicidio, distruzione e occultamento di cadavere e circostanze aggravanti della crudeltà e della premeditazione. La richiesta di rito abbreviato avrebbe allontanato lo spettro di queste aggravanti.

La premeditazione è uno degli elementi che si starebbero valutando per l’ergastolo.