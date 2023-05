Carol Maltesi, chiesti l’ergastolo con isolamento per Fontana e risarcimento da 2 milioni per il figlio

A oltre un anno dal brutale omicidio della 26enne Carol Maltesi, il pm Carlo Alberto Lafiandra ha chiesto per Davide Fontana l’ergastolo, con un isolamento diurno della durata di due anni. La procura di Busto Arsizio, a Varese, ha anche chiesto un risarcimento di 2 milioni di euro per il figlio della donna, oltre a 500 mila euro ciascuno per il padre e per la madre di Carol. Per l’uomo di 44 anni era già stato chiesto l’ergastolo nello scorso ottobre, quando gli è stato negato il rito abbreviato. Il 24 dello stesso mese c’è stata la prima udienza in Corte d’Assise. I fatti risalgono al gennaio 2022.

Cos’è successo a Carol Maltesi

Carol Maltesi, oltre un anno fa nel gennaio del 2022, è stata uccisa nella sua casa di Rescaldina, in provincia di Milano, da Davide Fontana, uomo con cui aveva avuto una breve relazione. La giovane donna è stata anche fatta a pezzi e le parti del suo corpo sono state nascoste in alcuni sacchi di spazzatura e poi abbandonati in un campo lontano da casa. Ciò che restava della 26enne è stato trovato dopo 70 giorni. Fontana è accusato anche di aver utilizzato il telefono della donna per oltre due mesi, in modo tale da convincere i parenti e gli amici che fosse ancora viva. I due si erano conosciuti in pandemia e hanno girato anche alcuni video per Only Fans.

Il possibile movente è stato il trasferimento a Verona

Alla base dell’omicidio, secondo gli inquirenti ci sarebbe stata la scelta della donna di trasferirsi a Verona, così da poter raggiungere più facilmente il figlio, avuto da una precedente relazione. Fontana non avrebbe apprezzato e così, nel pomeriggio dell’omicidio, l’ha colpita alla testa con un martello prima di tagliarle la gola e fare a pezzi il corpo, conservato inizialmente in un congelatore. Adesso si tornerà in aula il prossimo 5 giugno.