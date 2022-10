Caro prezzi, Istat: «A settembre carrello della spesa al +10,9 per cento»

Continuano ad aumentare i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona (il cosiddetto carrello della spesa), con un incremento come non lo si vedeva dall’agosto del 1983. Secondo i dati diffusi dall’Istat, i costi sono accelerati dal +9,6% di agosto al +10,9% di settembre.

Caro prezzi, quanto spendono in più le famiglie?

Per quanto riguarda la spesa familiare:

per una coppia con due figli l’aumento medio annuo è di 2.953 euro (1.211 per abitazione, elettricità e combustibili e 932 per il solo carrello della spesa);

la mazzata annua è pari a 2.736 euro; per una famiglia con più di tre figli, l’incremento sale a 3.318 euro di cui 1.107 solo per i beni alimentari e per la cura della casa e della persona.

Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, ha quindi concluso che, in media, per una famiglia il rincaro è di 2.334 euro di cui 685 per il solo carrello della spesa. Solo per cibo e bevande, ha infatti osservato, una famiglia pagherà in media 660 euro in più su base annua. Stangata che sale a 900 euro per una coppia con due figli, a 812 per una coppia con un figlio e a 1.075 per le coppie con tre figli.

«Nel terzo trimestre 2022 l’impatto dell’inflazione, misurata dall’IPCA, è più ampio sulle famiglie con minore capacità di spesa rispetto a quelle con livelli di spesa più elevati (rispettivamente +11,6% e +7,6%)», si legge nel rapporto Istat. Il differenziale inflazionistico tra le famiglie meno abbienti e quelle con maggiore capacità di spesa continua ad ampliarsi.

I prodotti alimentari più cari

Un’analisi di Coldiretti effettuata sulla base dei dati statistici ha elencato quali sono i beni alimentari maggiormente oggetto dei rincari. In cima alla classifica, con un +60,5%, ci sono gli oli di semi, soprattutto quello di girasole, di cui l’Ucraina è uno dei principali produttori. Al secondo posto c’è il burro, in crescita del 38,1%, e al terzo la margarina (+26,5%). Seguono il riso con un +26,4%, spinto anche dal crollo della produzione nazionale a causa della siccità, e il latte uht (+24,5%), davanti a farina (+24,2%) e pasta (+21,6%). I vegetali freschi sono aumentati del 16,7% e la frutta del 7,9%.