Caro Presidente, stasera su Rai 3: cosa sapere sul documentario trasmesso in occasione della Festa della Repubblica

In occasione delle celebrazioni della Festa della Repubblica, il palinsesto di Rai 3 propone il documentario Caro Presidente, in onda questa sera, giovedì 2 giugno 2022 a partire dalle 21.20. Prodotto da Indigo Stories e Rai e diretto da Michele Truglio, lo speciale si presenta come un affascinante viaggio nel tempo che, senza badare alle cronologie, fa incontrare piccola e grande Storia, mescolando emozioni, ricordi e aneddoti familiari a partire da una collezione di lettere scritte da adulti e bambini, uomini e donne ai capi di stato che, susseguendosi al Quirinale, hanno tenuto le redini dell’Italia, affrontando con coraggio e determinazione sfide complicate e scenari drammatici.

Caro Presidente: cosa sapere sul programma in onda stasera su Rai 3 alle 21.20

Caro Presidente: in cosa consiste il format

Grazie alla corrispondenza messa a disposizione dall’Archivio Storico del Quirinale, al prezioso materiale di repertorio delle Teche Rai e a fotografie e filmati privati forniti dai protagonisti degli scambi epistolari, Caro Presidente vuole raccontare, con l’ausilio della voce narrante di Walter Veltroni, le paure, i sogni, le speranze, le delusioni e gli obiettivi degli Italiani, in un periodo di tempo che, partendo dal 2021, con un paese messo in ginocchio dalla tragica pandemia di Covid-19, procede a ritroso fino al 1971, anno d’inizio del mandato presidenziale di Giovanni Leone. Mezzo secolo di storia costellata di cambiamenti economici, sociali e politici d’impatto, rimasti indelebili nella memoria collettiva e fotografati nelle parole di chi li ha vissuti sulla propria pelle o li ha sperimentati in maniera indiretta, attraverso l’esperienza dei nonni e dei genitori. In un confronto tra nuove e vecchie generazioni fatto di scambio, continuità e collaborazione.

Caro Presidente: dove guardare il programma

Oltre che sul canale tre del digitale terrestre e 103 di Sky, Caro Presidente è disponibile anche in diretta streaming e on demand sul sito e sull’app di Rai Play.