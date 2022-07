Caro energia, quali sono gli elettrodomestici che consumano più corrente

Per via del caro energia diventa più che mai importante conoscere quali sono gli elettrodomestici che consumano più corrente per risparmiare sulla bolletta. Nonostante gli aiuti governativi, infatti, il rialzo dei costi ha già messo in difficoltà molte famiglie e con l’inflazione che corre potrebbe addirittura peggiorare. Come si fa a risparmiare? Innanzi tutto, si può iniziare limitando gli sprechi in casa e poi cercando di utilizzare il meno possibile gli elettrodomestici più energivori. Ecco la classifica.

Elettrodomestici che consumano più corrente: come risparmiare sulla bolletta

Come si fa a risparmiare sulla bolletta della luce per cercare di arginare il più possibile il fenomeno del caro energia? Innanzitutto basta con gli sprechi. È importante spegnere la luce ogni volta che si esce da una stanza, non lasciare la tv accesa se non la si sta guardando e mettere in off il computer quando non lo si utilizza. In secondo luogo, conoscere quali sono gli elettrodomestici che consumano più corrente può indurci a limitarne l’utilizzo.

Selectra, il servizio gratuito che confronta le diverse offerte di luce e gas e internet, ha stilato una graduatoria. Ha considerato il consumo orario maggiore, calcolando anche i rispettivi costi in bolletta con le tariffe del Servizio di maggior tutela, in vigore dal 1 luglio 2022. È utile inoltre ricordare che gli elettrodomestici vecchi o non perfettamente funzionanti – per esempio un fornetto elettrico che ha lo sportellino che non chiude bene – sprecheranno molto di più del previsto.

Stufa elettrica

La stufa elettrica domina la classifica degli elettrodomestici che consumano di più, con 0,90 euro all’ora. Al secondo posto c’è il bollitore, per il quale si spendono 0,73 euro all’ora, seguito dall’asciugacapelli, 0,72 per ora. Occupa il quarto gradino la friggitrice ad aria, che fa sborsare 0,68 euro l’ora.

Ferro da stiro e asciugatrice: non necessari ed energivori

Al quinto posto degli elettrodomestici più energivori troviamo la piastra per capelli, per la quale si spende 0,59 euro all’ora di corrente elettrica. Seguono poi l’asciugatrice, per 0,53 l’ora e il ferro da stiro, 0,45 l’ora. Soprattutto al Sud e durante la stagione estiva si può evitare di utilizzare l’asciugatrice, ma anche l’impiego del ferro da stiro può essere drasticamente ridotto, riservandolo solo per gli indumenti che proprio necessitano di una passata prima di essere indossati.

Elettrodomestici che consumano più corrente: Climatizzatore e forno elettrico

Il forno elettrico consuma 0,42 euro per ogni ora di utilizzo. Subito dopo c’è il climatizzatore, uno degli elettrodomestici più usati durante la stagione estiva per ottemperare al grande caldo. Tuttavia, il suo costo in bolletta dipenderà da alcuni fattori, tra cui, per esempio, la temperatura a cui si decide di impostare il climatizzatore. Mediamente il suo prezzo si attesta a 0,32 euro per ogni ora di funzionamento. Il ventilatore costa meno di un decimo, giusto per fare un confronto.

Lavatrici e lavastoviglie

La lavatrice si posiziona all’undicesimo posto della classifica, con un consumo orario di 0,14 euro, seguita poi dalla lavastoviglie, che pesa in bolletta per 0,11 euro/ora. Questi ultimi due sono elettrodomestici meno energivori, ma per ottimizzare ulteriormente i consumi, meglio scegliere i programmi eco che ormai sono disponibili su tutti i modelli recenti. Da controllare, infine, anche la classe energetica che per consumare poco deve essere la più alta possibile.