Caro energia, le proteste dei parroci: bollette sul web e campanili spenti

«Sono andato alla posta con in mano la bolletta del mese di luglio, 1.022,74 euro da pagare, solo mese di luglio. Dopo una discussione infinita con l’impiegato, nulla da fare, chiedeva i soldi. A voglia io di dirgli che la bolletta in questione riguardava la parrocchia, niente da fare, non ha voluto sentire ragioni, voleva essere pagato. Idem il centralinista del call center che mi ha attaccato il telefono in faccia». Così Francesco Riccio, parroco di San Pio X di Giugliano, nella diocesi di Aversa, ha pubblicato la bolletta e il suo importo su Facebook. Il caro energia coinvolge ora anche le piccole chiese.

Caro energia, cosa dicono i parroci

«Dopo sei anni di illuminazione il campanile di Santa Sofia resta spento del tutto, con vivo dispiacere. Il caro energia, che sta colpendo privati e mettendo in ginocchio le aziende, ci costringe a spegnere le luci dell’orologio e delle campane». Questo è il commento che don Ignazio Serra affida sui social. Il parroco opera nella parrocchia San Vero Milis di Oristano, in Sardegna. Il problema non riguarda solo i piccoli centri.

Anche a Ravenna ci sono problemi. «Il rischio è quello di dover arrivare a dire messa senza accendere il riscaldamento, chiedendo ai parrocchiano di venire in chiesa vestiti in modo più pesante» spiega don Ennio Rossi, economo diocesano al Resto del Carlino.

La giornata a sostegno dei parroci

«La Chiesa è casa tua ed è bello aver voglia di farla funzionare, sostenendo i sacerdoti; è bello che anche tu abbia voglia di dare una mano. Non c’è Pantalone che paga, come si dice a Roma: il pantalone ce l’abbiamo noi e a volte anche con qualche toppa…» spiega il cardinale presidente della Cei Matteo Zuppi.

Il consiglio permanente si riunirà a Matera domani, 20 settembre. In quell’occasione si vedrà il da farsi, in attesa della Giornata Mondiale dei Poveri prevista per il 13 novembre.