Caro energia, la lista completa di tutti i rincari

Il caro energia non comporta rincari solo sulle bollette. Caffè, vino, pasta, pane, cena al ristorante… Sono solo alcuni esempi che mostrano chiaramente l’aumento dei prezzi generalizzato. Ritoccati per la prima volta nel 2022 quest’estate, ore ci saranno ulteriori rialzi a settembre e gli imprenditori dichiarano di non poterne fare a meno. Solo per il comparto alimentare, si stima che il costo della materia prima sia aumentato già di 3-4 volte quest’anno. In passato l’adeguamento si faceva ogni due anni. Poi, è arrivato ogni anno. Adesso sono quattro solo nel 2022.

Caro energia, i rincari nel paniere

I ristoratori, i baristi e i rivenditori in genere non possono farne a meno. Complice la stangata delle bollette e delle materie prime, molte aziende chiudono e quelle che cercano di restare a galla devono ritoccare i prezzi con attenzione. «Ci vedremo costretti a rialzare i prezzi a livello mensile, procedendo per piccoli passi. È inevitabile modificare i listini. O così o si chiude» spiega un ristoratore di Pordenone, ma non va meglio nelle altre città.

«Ho una bolletta da 4mila euro, cosa dovrei fare? Non farò lo strozzino, e aumenterò solo di 50 centesimi laddove i costi sono cresciuti alla fonte» spiega un barista di Udine. Non va meglio per le imprese energivore. Si chiamano così perché hanno bisogno di energia maggiore per produrre. Se parliamo di pastifici, alle spese aumentare per le bollette si aggiungono anche quelle per l’aumento del grano.

Gli aumenti previsti

Cosa succederà per i prodotti di uso comune? Inevitabile l’aumento della pasta e quello del caffè. Anche il settore del vino non se la cava meglio, perché l’annata non è stata delle migliori, complici anche i cambiamenti climatici. Anche una cena potrebbe essere un lusso.

«L’equilibrio purtroppo è sottile, perché rischiamo di perdere la nostra clientela e di lavorare di meno. Per pagarci davvero le bollette dovremmo aumentare i prezzi del 20 per cento. Sarebbe impossibile» conclude un ristoratore.