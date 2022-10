Caro energia, cittadini bruciano le bollette di luce e gas in piazza a Napoli

«Dobbiamo decidere se mangiare o pagare le bollette. Scegliamo la prima». Così un gruppo di 20 persone ha deciso di scendere in piazza a Napoli. I manifestanti bruciano le bollette di luce e gas. La manifestazione è stata organizzata dal sindacato USB. «A me è arrivata a 220 euro. Queste cifre non possiamo pagarle. Ci dica il Governo che dobbiamo fare: pagare le bollette o mangiare? Noi abbiamo scelto di mangiare e mandare i nostri figli a scuola» spiega una manifestante.

Le bollette bruciano anche a Napoli

La protesta si è svolta davanti alla sede di Cassa depositi e prestiti e del Comune di Napoli. I manifestanti hanno anche mostrato le bollette del 2021 in confronto con quelle del 2022 ai passanti. Ora, le famiglie chiedono un aiuto da parte dello Stato. Non è la prima manifestazione nel capoluogo campano. Infatti, lo scorso 29 settembre c’era stata un’altra manifestazione contro il caro energia. A protestare erano stati i panificatori, che si trovavano in grave difficoltà a tenere i forni accesi per il loro lavoro ed erano stati costretti a lavorare di meno. In quel caso, non avevano bruciato le bollette, ma avevano scelto di fare il funerale della professione e di regalare pane ai passanti.

«Contavamo su 42 dipendenti: siamo rimasti al lavoro in 11. Giusto i parenti. Abbiamo fermato l’85% della produzione a metà settembre: se avessimo continuato a sfornare pane a ritmi normali, con questi costi, avremmo perso 800 euro al giorno» aveva spiegato un panificatore.

Caro energia, la protesta in piazza

Un manifestante nella protesta di oggi ha bruciato insieme le bollette di luce e gas per protesta. Questo tipo di manifestazioni sta avvenendo in tutta Europa. Nel Regno Unito, i manifestanti hanno bruciato le bollette in risposta alla nuova politica di Liz Truss.

Lo scorso 2 settembre, sempre a Napoli, erano stati i disoccupati a bruciare le bollette come segno di protesta in piazza Matteotti, dove si trova l’ufficio centrale delle Poste.