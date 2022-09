Caro energia, la Svizzera vuole tagliare i consumi. La ministra consiglia «la doccia in due»

Non è soltanto l’Italia a vivere una vera e propria emergenza legata all’aumento vertiginoso dei costi dell’energia. In Europa praticamente tutti gli Stati sono alle prese con regole per favorire il risparmio energetico e la sostenibilità, in modo tale da ridurre consumi e quindi gli esborsi dei cittadini. Anche la Svizzera, che si prepara ad autunno e inverno a temperature ben più basse del nostro Paese, si cerca di capire quale potrebbe essere la tattica migliore per aggirare e contrastare l’aumento dei prezzi. E così si utilizza la fantasia, come fatto da Simonetta Sommaruga. La 61enne ministra dell’Ambiente, infatti, durante un’intervista a un quotidiano di Zurigo, il Tages Anzeiger, ha proposto alle coppie di fare la doccia insieme per ridurre il consumo di acqua.

Le proposte svizzere: dalla doccia in due al coperchio della pentola

Alcuni hanno sorriso alla proposta avanzata da Simonetta Sommaruga, che però è convinta sia la strada giusta. La ministra, però, sottolinea di sapere «che più si è in avanti con gli anni più un suggerimento come questo può suscitare perplessità». Doccia in due, niente bagno in vasca, ma non solo. In Svizzera i consigli per il risparmio energetico sono raccolti all’interno del portale web www.zero-spreco.ch e lì si trovano consigli di varia natura. Tra questi, ad esempio, anche di coprire la pentola con il coperchio per non disperdere il calore e favorire l’ebollizione.

La Svizzera produce il 25 per cento dell’energia di cui ha bisogno

La Svizzera ha un grave problema relativo all’approvvigionamento energetico. Appena il 25 per cento del suo fabbisogno viene soddisfatto da produzioni interne. Il restante 75 per cento viene interamente importato, tra carbone, gas e petrolio. E così il governo elvetico rischia di veder saltare, o quantomeno di dover ridimensionare, la stagione sciistica. Molte città hanno deciso di ridurre al minimo possibile gli impianti di luminarie previsti per Natale. E le critiche al ministro dell’Economia Guy Parmelin abbandonano, sotto accusa per aver sottovalutato la situazione.