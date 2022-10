Caro energia, nel 2023 stangata in bolletta da 4.724 euro

La stangata sulle bollette di luce e gas degli italiani potrebbe raggiungere nel 2023 la maxi-cifra di 4.724 euro a famiglia, con un incremento di spesa di quasi 2.500 euro a nucleo rispetto le tariffe in vigore a fine 2021. Lo rende noto il Codacons, che ha fornito uno studio sulle prossime ripercussioni del caro-energia sulle tasche degli italiani.

Le stime del Codacons in base alle tariffe di Arera

L’ultimo incremento delle tariffe elettriche disposto da Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, che ha la funzione di favorire lo sviluppo di mercati concorrenziali nelle filiere di elettricità, gas naturale, acqua potabile, teleriscaldamento/teleraffrescamento e smaltimento rifiuti, è del 59 per cento per l’energia elettrica. Questo porterà la bolletta media della luce a raggiungere quota 1.782 euro su base annua a famiglia, con una crescita del 122 per cento rispetto all’ultimo trimestre del 2021 e un aggravio di spesa pari a 662 euro a nucleo. Per quanto riguarda il gas, occorrerà attendere novembre, a causa della decisione di Arera di modificare il criterio di calcolo dei prezzi: i rincari dovrebbero essere dell’ordine del 70 per cento. La stangata totale (luce + gas) raggiungerebbe così nel 2023 la maxi-cifra di 4.724 euro a famiglia, senza considerare possibili ulteriori aumenti delle tariffe che dovessero verificarsi nel corso del nuovo anno.

Insieme ai prezzi aumentano anche le bollette non pagate

A causa dell’aumento del prezzo dell’energia, 4,7 milioni di italiani hanno saltato il pagamento di una o più bollette luce e gas negli ultimi nove mesi. Il dato emerge dall’indagine commissionata da Facile.it agli istituti mUp Research e Norstat. Il numero è destinato ad aumentare se i prezzi continueranno a crescere: 3,3 milioni di italiani hanno dichiarato che potrebbero trovarsi nell’impossibilità di far fronte alle prossime bollette energetiche.

Bonomi, presidente di Confindustria: «Serve governo autorevole»

«Abbiamo la necessità di un governo autorevole e competente al più presto per gestire l’emergenza energetica che quest’anno comporterà una stangata da 110 miliardi». Lo ha detto il presidente di Confindustria Carlo Bonomi a Mezz’ora in più su Rai 3. «Nel 2021 e nel 2022 abbiamo avuto un rimbalzo forte del Pil, che ci ha consentito di avere delle entrate fiscale aggiuntive. Il rallentamento non ci consentirà più di avere quelle risorse. Non abbiamo tesoretti da nessuna parte, se non vogliamo intaccare la finanza pubblica».