Caro-bollette, il piano del decreto energia: 7,5 miliardi contro i rincari

Circa 7,5 miliardi per contrastare il caro-bollette. Questo l’intervento sul secondo trimestre, nel piano del governo. Alla replica delle misure già adottate per famiglie e imprese nel primo trimestre per il contenimento dei rincari relativi a luce e gas, il decreto bollette affiancherà nuovi interventi strutturali per stoccaggio e aumento di produzione del gas naturale. Dopo la cabina di regia tenutasi in mattinata a Palazzo Chigi, il piano nel pomeriggio sarà sul tavolo del Governo.

Cosa prevede il piano del Governo per contenere il caro-bollette

Il piano per il secondo trimestre prevede un’articolata gestione delle risorse. Sarebbero 3 i miliardi destinati all’intervento in merito all’energia elettrica. L’ammontare previsto per il gas, invece, si attesterebbe intorno a 1,7 miliardi. Poi, 200 milioni per le energivore, 500 milioni per le imprese gasivore, 250 milioni per gli enti territoriali, messi in difficoltà dall’aumento delle bollette. A ciò si aggiungono 400 milioni di euro per le spese destinate dalle Regioni a fare fronte alla quarta ondata di Covid, oltre ai rincari delle bollette energetiche che hanno interessanto le strutture sanitarie. Non solo. Sarebbe stato previsto anche un fondo unico pluriennale per l’automotive, con uno stanziamento di 800 milioni per il 2022, che poi diventerà di un miliardo l’anno. Aiuti ai Comuni anche per sostenere le spese “extra” per impianti sportivi e piscine, sempre dovute agli aumenti dei costi dell’energia. La valutazione dell’ammontare necessario per dare un sostegno concreto ed efficace sarebbe ancora in corso ma si stima un investimento di circa 100 milioni.

Cosa si farà per aumentare la produzione di gas naturale

Misure sono al vaglio anche per aumentare la produzione di gas: si ipotizza di concedere più autorizzazioni all’estrazione di gas naturale, prevalentemente in Sicilia, nelle Marche e nel ravennate, ma senza effettuare nuove trivellazioni. E ancora, prezzi calmierati per la vendita, incentivi ai biocarburanti e idrogeno, semplificazioni per le rinnovabili.