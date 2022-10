Caro bollette, pasta a fuoco spento: gli chef stellati si dividono

Per contrastare il caro bollette chef stellati e non solo stanno discutendo sulla possibilità di cucinare la pasta a fuoco spento. Per alcuni è un «attentato al gusto» mentre alcuni pensano che questa soluzione possa essere efficace e servire in questo periodo di crisi.

Le opinioni contrarie degli chef stellati sulla pasta a fuoco spento

Gli chef stellati hanno opinioni contrastanti quando si parla di pasta a fuoco spento. Antonello Colonna, chef con una stella Michelin, ha dichiarato al giornale Repubblica la sua opinione: «Indefinita. La pasta cucinata a fuoco spento non è cotta, né cruda: semplicemente indefinita. In quanto tale un attentato al gusto». Gennaro Esposito, chef con due stelle Michelin, ha espresso il suo pensiero su questa tecnica che potrebbe venir adottata per ridurre i consumi: «Possiamo ridurre le spese in mille modi ad esempio indossando un maglione in più e abbassando il riscaldamento in casa. Ma cucinare un piatto di pasta è una liturgia: maccheroni, paccheri, bucatini, si reidratano quando calati in acqua bollente e lì tenuti per tutto il tempo necessario. Gli “spaghetti alla Parisi” non possono che risultare ammollati».

Insomma, per questi chef risparmiare sulle spese è un obbligo, magari facendo qualche sacrificio in casa, ma la pasta è sacra e non si tocca.

Le opinioni di chi è a favore

Ci sono anche chef a favore della tecnica della pasta a fuoco spento. Luciano Monosillo, chef con una stella Michelin dichiara che non c’è «nessuna controindicazione alla cottura passiva. La resa può risultare un filo gommosa, ma se la materia prima è eccellente il rischio svanisce».

Convinto di questa tecnica anche il famoso chef Davide Oldani, due stelle Michelin, che intervistato sull’argomento ha detto: «Conosco la cottura passiva da anni: me l’ha insegnata mia mamma. Da sdoganare, anche con il supporto della tecnologia». Chissà se la pasta si cucinerà a fuoco spento quest’inverno, sicuramente molti, stellati e non, proveranno a farlo per risparmiare sulle bollette.