Caro bollette, da ottobre fino a 317 euro per il gas: le associazioni contro Arera

L’autunno è arrivato e le prossime settimane vedranno un calo delle temperature sempre più importante, fino all’arrivo dell’inverno. L’avanzare delle stagioni più fredde rischia di pesare molto sull’economia di ogni singola famiglia, con aumenti e rincari sulle bollette che arrivano fino al 120 per cento. A questo si aggiunge il caos generato dall’incidente sulle linee del Nord Stream nel mar Baltico, oltre al nuovo calcolo mensile scelto da Arera. Il costo delle spese per luce e gas potrebbe aumentare non di poco, come denunciano le associazioni di consumatori, tra cui Assoutenti e Codacons. E di quanto aumenteranno le bollette? Le stime parlano di tariffe di oltre 300 euro.

Assoutenti contro Arera

Assoutenti si schiera al fianco dei cittadini italiani contro la decisione di Arera di passare dalle bollette trimestrali e bimestrali del gas a quelle mensili. Il presidente di Assoutenti, Furio Truzzi, va all’attacco: «L’incidente al gasdotto ha fatto schizzare in alto il prezzo del gas proprio a ridosso degli aggiornamenti tariffari che saranno disposti da Arera con un nuovo metodo di calcolo che, essendo mensile e non più trimestrale e basandosi sul mercato Psv, espone gli utenti ad una maggiore volatilità dei prezzi e quindi al rischio di ulteriori rincari. A tutto ciò si aggiunge l’incognita delle risorse, con le disponibilità di gas che in Italia potrebbero non essere sufficienti ad affrontare la stagione invernale, considerato che mancano all’appello ancora circa 15 miliardi di metri cubi indispensabili a garantire il fabbisogno nazionale».

Per il Codacons il passaggio è un «inganno»

A pensarla allo stesso modo è anche il Codacons, che si scaglia contro il cambio di metodo di calcolo nelle bollette. Il passaggio a quelle mensili è «un inganno», secondo l’associazione. «Non produrrà alcun effetto positivo sul fronte dei costi dell’energia e farà perdere alle famiglie la reale percezione della spesa sostenuta, andando solo a beneficio delle società fornitrici alle quali sarà garantita liquidità». Da lì l’idea di presentare un ricorso al Tar della Lombardia con cui bloccare gli atti della stessa Arera e l’invio delle fatture mensili ai clienti in tutta Italia.

Le stime: bollette fino a 317 euro al mese

Intanto enti come Nomisma energia e Facile.it proseguono con stime e previsioni con cui tentare di capire quanto pagheranno gli italiani. I primi parlano di un’impennata del 100 per cento in caso di mancati interventi del nuovo governo, con bollette della luce fino a 190 euro in più a famiglia per l’ultimo trimestre. Ancora maggiore il conto presentato dal secondo. I rincari sarebbero del 120 per cento, con bollette del gas fino a 317 euro al mese. Il managing director di Facile.it, Mario Rasimelli, spiega che questo aggiornamento «riguarderà solo i circa 7 milioni di clienti che hanno un contratto di fornitura gas nel servizio di tutela; guardare alle offerte presenti sul mercato libero potrebbe, quindi, essere una soluzione per contrastare almeno in parte i rincari previsti per i prossimi mesi».