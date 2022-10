Caro benzina, a rischio la mostra del Prado dedicata a Guido Reni

“Guido Reni e la Spagna del Secolo d’Oro”: si chiama così la mostra in programma dal 28 marzo al 9 luglio 2023 al Museo del Prado di Madrid. Programmata la mostra, non è detto però che si faccia, come racconta il quotidiano El Pais. Il rialzo del prezzo del carburante e rivalutazione del dollaro hanno infatti contribuito a mandare deserta la prima gara per il trasporto di oltre cento opere dell’artista italiano da Francoforte.

In ballo pesanti risarcimento e prestigio internazionale

Nessuna azienda s’è presentata alla gara di 865 mila euro indetta per trasportare le opere d’arte dalla Germania alla Spagna, per poi restituirle ai legittimi proprietari, musei e privati, che si trovano per la maggior parte tra Europa e Stati Uniti. Il caro benzina, considerando la cifra proposta, ha reso scarsamente remunerativo lo spostamento delle opere, almeno agli occhi dei potenziali partecipanti al bando. Che avranno certamente fatto i loro calcoli. Alla scadenza del termine, ovvero il 20 settembre, il Museo del Prado ha dovuto così indire urgentemente un altro concorso, per il quale ha alzato l’offerta a 965 mila euro. In ballo pesanti risarcimenti, dopo trattative durate anni con musei e privati, così come il prestigio internazionale del museo madrileno, che in caso di impossibilità a recuperare le opere in Germania entro marzo sarebbe costretto a rimandare o annullare la mostra.

Guido Reni, uno dei massimi esponenti del Barocco italiano

Guido Reni (1575-1642), una delle grandi star del Barocco italiano, ambito dai più importanti mecenati, tra cui Papa Paolo V, il Duca di Mantova e la Regina d’Inghilterra, sarà dal 23 novembre protagonista di una mostra allo Städel Museum di Francoforte, realizzata proprio in collaborazione con il Prado. Le opere del pittore bolognese in mostra in Germania sono 130: mai così tante erano state riunite in un unico luogo. La mostra chiuderà i battenti il 5 marzo: tappa successiva Madrid, in teoria.