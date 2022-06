Caro benzina: cosa significa bloccare il prezzo prima dell’estate?

Il caro benzina preoccupa i cittadini italiani. Nel Belpaese, infatti, il prezzo settimanale della verde continua a salire, sfondando i 2 euro al litro. Ecco le rilevazioni settimanali e le proposte dell’Unione Nazionale Consumatori.

Caro benzina: i prezzi ancora in salita

Il prezzo settimanale della verde continua a salire e sfonda i 2 euro al litro. Secondo le rilevazioni del Mite sulla settimana chiusa domenica, la media nazionale nei self service di benzina si attesta a 2,014 euro al litro, in rialzo di 7,3 centesimi rispetto ai 7 giorni precedenti, pari al +3,8 per cento. Anche il prezzo del gasolio è aumentato, al momento fermo a 1,935 euro al litro con un +4,5 per cento rispetto al normale costo. “Sia per la benzina che per il gasolio si tratta del quarto maggior rincaro settimanale di sempre, ossia dall’inizio delle serie storiche. In soli 7 giorni, per un pieno di 50 litri, servono 3.69 euro in più per la benzina, 4.19 euro per il gasolio”, ha calcolato l’Unione nazionale consumatori, sulla base dei dati settimanali resi noti dal Mite.

La proposta dell’Unc