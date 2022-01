Caro Battiato, Morgan contro lo speciale di Pif: «Tagliata la mia esecuzione solista»

Buon successo ieri sera 5 gennaio per lo speciale Caro Battiato su Rai3 che ha segnato l’11 per cento di share con 2 milioni e 267 mila spettatori e oltre 49 mila interazioni social. Il documentario firmato da Pif con interviste, ricordi e testimonianze sul maestro siciliano scomparso il 18 maggio 2021 era intervallato dalle esibizioni del concerto tributo registrate all’Arena di Verona lo scorso settembre: da Alice a Fiorella Mannoia, da Mahmood a Gianni Morandi, Diodato e Arisa, fino a Morgan e i Bluvertigo.

Morgan contro Pif per il taglio di una sua esecuzione solista

E proprio Morgan mentre andava in onda lo speciale ha alzato una polemica sui social attaccando Pif. «Pare che dal concerto tributo a Franco Battiato, in onda questa sera, sia stata estromessa la mia esecuzione del brano ‘Come un cammello in una grondaia’, ovvero il mio unico contributo solista», ha scritto su Instagram Marco Castoldi. «Decisione irremovibile dell’ottimo conduttore (tale Pif), il quale ha una così profonda conoscenza dell’opera di Battiato da omettere uno dei suoi più importanti capolavori».

Morgan: «Chi ha segato Come un cammello in una grondaia è un inqualificabile incompetente»

Va detto che Morgan è stato uno degli interpreti più presenti nel documentario. Durante la serata tra l’altro ha eseguito Segnali di vita con Fabio Cinti e Shock in my town insieme ai Bluvertigo. Dopo la polemica scatenata dal suo post e le numerose critiche, Morgan ha poi chiarito sempre su Instagram il motivo del suo disappunto: «Allora capiamoci: non sono presenzialista, non mi può fregare di meno se mandano in onda anche sei ore di mio cazzeggio. Non mi frega nulla di apparire. Vi è chiaro questo? Cosa mi importa? Fare la musica. Punto. Ero collaboratore di Battiato per quello. Ero al concerto tributo per quello. Quello è la musica. LA MIA PERFORMANCE SOLITA ERA LA CANZONE CHE HANNO TAGLIATO. Le altre due erano decisamente meno emozionanti, importanti, riuscite. Meno tutto. Erano secondarie. Il cuore del mio esistere musicalmente sia nella mia vita che in quella di Franco stava in ‘Come un cammello in una grondaia’. E chi l’ha segata è un inqualificabile incompetente, nemico di ogni sentimento e di ogni talento. Punto».