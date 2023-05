Caro affitti, il governo ritira l’emendamento che sbloccava i 660 milioni per gli studenti

Le proteste, i proclami e ora, il ritiro dell’emendamento. Il dietrofront del governo sui 660 milioni di euro da sbloccare per far fronte al caro affitti suona come un autogol. L’emendamento, che avrebbe dovuto essere inserito nel decreto sulla Pubblica amministrazione, ha subito un brusco e improvviso stop per «estraneità di materia». In pratica rischiava l’inammissibilità e così il governo lo ha dovuto ritirare durante la seduta congiunta delle due commissioni, Affari costituzionali e Lavoro, alla Camera. Secondo fonti interne alla maggioranza sarà inserito in un provvedimento successivo, ma le opposizioni intanto passano all’attacco e parlano di «un’altra clamorosa figuraccia».

La maggioranza lo inserirà in un decreto con norme varie

In mattinata è stato il presidente della Commissione Affari costituzionali della Camera Nazario Pagano a comunicare la decisione. Si tratta di un passaggio tecnico, ma il tonfo, almeno formalmente, resta. Adesso sembra che l’emendamento sarà presentato a un altro decreto, quello che verrà esaminato già in settimana dalla stessa commissione Affari costituzionali e da quella Bilancio. In questo decreto sono inserite norme di vario tipo, su Inps, Inail, Enti Lirici e altro. La maggioranza ha spiegato di aver ritirato l’emendamento per non rischiare che fosse dichiarato inammissibile.

L’attacco del M5S: «Altra clamorosa figuraccia»

Tra i primi a criticare le mosse del governo c’è Francesco Silvestri. Il capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera accusa: «Il governo Meloni è riuscito a fare l’impensabile e a collezionare un’altra clamorosa figuraccia. Dopo i roboanti annunci sui 660 milioni da destinare al caro affitti, è arrivato un nuovo dietrofront e in commissione l’esecutivo ha ritirato il suo emendamento con il quale dare supporto agli studenti costretti a pagare costi esorbitanti per un letto. Tra l’altro, a rendere il tutto ancor più ridicolo, c’è che quello del governo Meloni era un vero e proprio bluff visto che quelle annunciate e poi ritirate, non erano nuove risorse, ma quelle già previste nel Pnrr. Purtroppo il governo sceglie di vivere di sola retorica, ma al Paese serve la sostanza».

Zan accusa: «Dignità e diritti sono un gioco per il governo»

Anche l’ex deputato del Pd Alessandro Zan attacca il governo Meloni. Su Twitter scrive: «Prima eliminano il fondo affitti da 330 milioni di euro, poi promettono 660 mln (previsti dal PNRR) agli studenti che protestano davanti agli atenei. Ma non appena le telecamere si spengono, cancellano l’emendamento: per il governo dignità e diritti degli studenti sono un gioco».