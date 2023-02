Carnevale, cinque mete per sfilate e dolci tipici

Riti, colori, musiche, ricette che rimandano a un passato contadino. Quando nei mesi freddi in cui cadeva il Carnevale, si festeggiava con un’esplosione di gioia, quasi liberatoria, sia nelle sfilate lungo le strade dei paesi, sia sulla tavola, con dolci semplici ma nutrienti, in vista dei giorni “magri” della Quaresima. Tag43 vi segnala cinque località che da Nord a Sud ancora oggi si rifanno alle rispettive radici.

Sappada e le Orecchiette di coniglio

Sono maschere in legno, intagliate dagli artigiani del posto, a farla da padrone nei rituali di Sappada, isola linguistica tedesca, in provincia di Udine. Le domeniche friulane che precedono la Quaresima ruotano attorno ai ceti sociali dei poveri, dei contadini e dei signori, con tanto di abiti a tema, che vanno dai vestiti più dimessi, a quelli indossati nei lavori agricoli ai capi eleganti propri di chi ha un’estrazione elevata. E durante le parate i Rollate, con il travestimento tipico, distribuiscono i Mogn kropfen, frittelle con un ripieno di miele e semi di papavero, previste anche nella versione più povera, priva di farcitura, che per la forma viene chiamata Orecchiette di coniglio. Ma fra le specialità sappadine figurano anche i Krischkilan e i Muttn, varianti locali di crostoli e castagnole diffusi in tutto il Nord. Fino al 21 febbraio. turismofvg.it

Castelnovo di Sotto, il personaggio è il Castlein

Affonda le radici nel Cinquecento la tradizione carnevalesca di Castelnovo di Sotto, in provincia di Reggio Emilia, dove il personaggio più gettonato è il Castlein, ossia l’antico abitante del castello, che viveva entro le mura del borgo e lavorava la terra. Il protagonista delle sfilate si presenta con accento marcatamente dialettale e in abiti modesti: cappello calato sulle orecchie, pantaloni quasi ascellari, scarpe grosse, si muove fra i carri di cartapesta, le esibizioni musicali, gli appuntamenti sportivi. E ad allietare il tutto provvedono i dessert della cucina emiliana, come i tortelli dolci, fatti con una frolla aromatizzata dalla scorza di limone e dal liquore all’anice Sassolino, con ripieno di marmellata; le friabilissime chiacchiere, fritte o al forno, sono invece ottenute amalgamando farina, uova, burro, zucchero, vaniglia e un goccio di vino bianco. Fino al 26 febbraio. visitemilia.com

Carnevale di Vaiano, carri allegorici sempre più spettacolari

Raggiunge l’edizione numero 39 il Carnevale di Vaiano, centro abitato che si stende come una striscia di case abbracciate le une alle altre, lasciandosi alle spalle i declivi delicati che disegnano i colli dei Faggi. In provincia di Prato, il paese festeggiava solo con parate di bambini, a cui si sono aggiunte via via bande e mascheroni trasportati prima a spalla e quindi su carretti. Una crescita continua della manifestazione ha portato gli abitanti a realizzare carri allegorici con figure alte diversi metri, sempre più spettacolari e dedicate a temi diversi. Sul versante culinario sono al centro della scena gli Zuccherini, biscottini secchi all’aroma di anice, fatti rigorosamente a mano, con una forma a ciambella e colore bianco legato all’immersione nello zucchero fuso. Fra le leccornie anche i Cenci fritti, a base di farina, uova, zucchero e vin Santo. Sfilata domenica 19. www.carnevaledivaiano.it

A Scicli maschere del passato e marionette

La Pignoccata, a forma di pigna ricoperta da glassa, miele o cioccolato, è un dolce fritto di carnevale caratteristico della Sicilia. Detta anche ‘mpagghuccata, è un classico della festa che ha come sfondo i panorami marini di Ragusa, assieme ai tradizionali cannoli, costituiti da un guscio di pasta frolla fritta, riempito da ricotta e guarnito con granella di pistacchi, scaglie di cioccolato o frutta candita. A Scicli, località di gusto barocco in provincia di Ragusa, i carri accolgono maschere del passato: alcune sono molto eleganti, con costumi dai tessuti ricchi e lavorati, altre si rifanno ad antichi mestieri legati alla pesca. E sono in programma anche spettacoli di marionette, incontri di calcio, esibizioni di majorette, laboratori per bambini. Fino al 21 febbraio. www.vivasicilia.com

Mamoiada, da provare le Orulettas

Ha un sapore arcaico il carnevale di Mamoiada, antico borgo nel cuore della Barbagia, all’ombra del Gennargentu. I Mamuthones, con pelliccia scura e maschera in legno, avanzano lentamente, sotto il peso dei 30 chili di campanacci agganciati alla schiena. Attorno a loro gli Issohadores sono al contrario vivaci, sia per gli abiti bianchi e rossi sia per i movimenti rapidi: quando si avvicinano al pubblico prendono al laccio qualcuno, preferibilmente una ragazza, in segno di buon auspicio. E richiamano i secoli scorsi anche i dolci, come Culurgiones de mendula, ravioli fritti con una farcitura di ricotta e mandorle, cioè prodotti tipici della Sardegna, oppure le Orulettas, fatte con uova, miele e semola di grano duro, proveniente dal territorio. Fino al 21 febbraio. www.mamoiadaturismo.it