Carnevale, 5 cocktail rinfrescanti per la festa

Tra costumi colorati e allegria generale, il Carnevale è la festività perfetta per sbizzarrirsi nella preparazione di cocktail freschi e gustosi da accompagnare con stuzzichini salati o dolci della tradizione. Optare per i grandi classici è una scelta sicura, che riduce al minimo il margine d’errore, ma testare formule inedite, mai provate prima, garantisce un risultato decisamente più divertente e appagante. Dunque, messi momentaneamente da parte il mojito e il Moscow mule, è ora di fare spazio a nuove, entusiasmanti ricette. Dalla caipirinha alla birra al Vila Spring, 5 drink veloci da gustare sotto una pioggia di coriandoli e stelle filanti.

5 cocktail da proporre a Carnevale

Caipirinha alla birra, il Brasile a portata di bicchiere

Originario del Brasile, la Caipirinha è un cocktail a base di lime, zucchero di canna, Cachaça (un estratto alcolico della canna da zucchero) e ghiaccio tritato. La storia del nome è particolare: si tratterebbe del diminutivo del termine portoghese caipira (umile), un aggettivo generalmente attribuito agli abitanti delle campagne brasiliane, dove il drink viene consumato quasi quotidianamente. Dolce e facile da assemblare, è riuscito a conquistare un posto nella top 50 mondiale. In questa versione rivista e corretta, a dare una spinta in più pensa la birra chiara che, mescolata agli altri ingredienti, crea un equilibrio tra la freschezza di alcuni ingredienti e un piacevole retrogusto amaro.

Caipiroska al limone, fresca e fruttata

Nota anche come Caipivodka, la caipiroska non è altro che una rivisitazione della caipirinha. A differenziare le due ricette non è altro che la base alcolica: nella prima, infatti, si utilizza la vodka secca. Il suo gusto, deciso e compatto, si adatta bene a qualsiasi abbinamento: c’è chi la prepara con la fragola, chi con la pesca e chi, invece, con erbe aromatiche e fiori. Per il Carnevale, l’opzione ideale sarebbe quella al limone, leggera e digestiva. Per prepararla, basta unire succo di limone, zucchero, vodka e ghiaccio, fino a rendere il composto omogeneo. Una volta ottenuto il risultato, non rimane che versarlo in un bicchiere alto e guarnire con qualche fettina di limone.

Pamper yourself with the Caipiroska prepared out of macerated lemon, mint and vodka at Veda’s. pic.twitter.com/PvtDDfTI — Veda – Palladium (@VedaPalladium) January 8, 2013

Sake Cocktail aromatizzato al frutto della passione, un drink dall’eco nipponica

Importato dal Giappone, il sake, bevanda alcolica ricavata dalla fermentazione del riso, ha conquistato il favore dei mixologist che, da un momento all’altro, hanno iniziato a esplorarne la versatilità, declinandolo in diversi modi. E regalando ai drink più noti un tocco nipponico. È il caso del cocktail aromatizzato con sake e frutto della passione, un mix di liquore all’arancia, succo di frutto della passione, sake, zucchero, ghiaccio e Angostura Bitter. Per palati più raffinati e aperti alla novità.

Vila Spring, la primavera in un sorso

Se la stagione primaverile fosse una bevanda, sarebbe il Vila Spring. E con le belle giornate ormai alle porte, perché non proporlo in un happy hour di Carnevale? Delicato, agrumato e leggermente frizzante, è perfetto per un pomeriggio tra amici o un aperitivo in terrazza. A giudicare dalla ricetta, non occorre essere bartender provetti per portare a casa un drink bevibile, bastano basilico, vodka, sciroppo di mandarino, succo di limone, Sprite e un’arancia. Una volta shakerati tutti gli ingredienti e filtrato il prodotto finito, occorre aggiungere la Sprite, qualche rametto di basilico e un ricciolo di arancia. Bello da vedere, ancora più buono da assaporare.

Caipirinha all’uva con basilico, raffinatezza da bere

Eclettica e multiforme, dopo la caipirinha alla birra, non può e non deve mancare nella lista quella all’uva con basilico. Un accostamento apparentemente insolito ma sorprendente. Sostanzialmente la preparazione non differisce da quella standard, eccetto che per 15 acini di uva che, prima di aggiungere vodka e ghiaccio, devono essere schiacciati col pestello assieme a zucchero e basilico.