Carnevale 2023, quando inizia e quando finisce con il martedì grasso

I festeggiamenti per il Carnevale 2023 sono iniziati domenica 5 febbraio, 70 giorni prima di Pasqua che quest’anno sarà il 9 aprile, e termineranno il 21 febbraio, il cosiddetto martedì grasso che precede il mercoledì delle ceneri e l’inizio della Quaresima. La durata del Carnevale varia quindi di anno in anno e segue il calendario romano e l’inizio della Quaresima. A Milano, invece, i festeggiamenti durano 4 giorni in più perché seguono il rito ambrosiano.

La differenza tra il carnevale Romano e quello Ambrosiano

Nell’arcidiocesi di Milano, il Carnevale dura infatti più a lungo a causa dell’osservanza del rito ambrosiano e della figura di Sant’Ambrogio, il patrono di Milano. Secondo la leggenda, il vescovo Ambrogio nei giorni conclusivi del Carnevale era impegnato in un pellegrinaggio e pertanto chiese ai cittadini di aspettare il suo rientro per festeggiare. Fonti storiche, invece, attribuiscono questo prolungamento del Carnevale al ritardo del passaggio dal calendario giuliano a quello gregoriano del 1582.

In base al rito romano, invece, i festeggiamenti del carnevale terminano sempre il martedì grasso che è il giorno che precede le ceneri, l’inizio per il cristianesimo della Quaresima. Durante il Carnevale, un’altra data è importante, in base al rito romano, è quella del giovedì grasso che cade proprio oggi, 16 febbraio, mentre i festeggiamenti più importanti sono destinati all’ultima domenica di carnevale (19 febbraio 2023) ed al martedì grasso.

In sintesi, il Carnevale 2023 è iniziato domenica 5 febbraio e terminerà per il rito romano, martedì 21 febbraio, per il rito ambrosiano, sabato 25 febbraio.

Le tradizioni e i carnevali di Viareggio e Venezia

In Italia il Carnevale è molto sentito e vanta antiche tradizioni che riguardano non solo le maschere e le sfilate, ma anche abitudini culinarie. Alcune città sono famose in tutto il mondo per i loro festeggiamenti, Viareggio con i suoi carri allegorici e Venezia con le sue maschere tradizionali.

Dal 1873 Viareggio ospita uno dei carnevali più spettacolari e folkloristici. Una grande manifestazione resa famosa nel mondo per i suoi carri allegorici in cartapesta che non mancano di rappresentare, tra l’altro, eventi di attualità e politici del momento storico. Quest’anno la manifestazione compie 150 anni e si attendono grandi festeggiamenti. Dopo le restrizioni Covid, i sei corsi mascherati torneranno a sfilare sul lungomare fino a sabato 25 febbraio con la tradizionale premiazione del carro più bello e uno spettacolo di fuochi d’artificio.

Il Carnevale di Venezia è per storia e tradizione il più antico del nostro Paese e risale alla fine del 1200, quando venne indetta la prima festa pubblica il giorno prima dell’inizio della Quaresima. Un rito durante il quale i cittadini potevano indossare maschere e costumi per nascondere la propria identità e la propria appartenenza. Quello che ha reso celebre il Carnevale di Venezia sono proprio le eleganti maschere che lo rappresentano. Inoltre, la domenica di Carnevale (quest’anno il 19 febbraio), come da tradizione si assiste al volo dell’angelo dal Campanile di San Marco. Un’artista attraversa la piazza, appeso ad una guida metallica, sorvolando sui cortei in maschera.