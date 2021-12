Carne di tartaruga velenosa: in Tanzania 7 morti, tra loro anche un bambino

Un vero caso da studio ha riguardato dieci persone in Tanzania. Dopo un pasto a base di carne di tartaruga, ben sette dei dieci commensali sono morti avvelenati. Dopo aver assaporato l’animale, sono passate appena 24 ore dai primi sintomi e poi è arrivato il primo dei decessi, quello dell’unico bambino della comitiva. L’organismo del piccolo di soli 3 anni non è riuscito a contenere gli effetti del veleno. In seguito sono morte altre sei persone e gli ultimi tre sono attualmente ricoverati in ospedali. Un caso unico in Tanzania, dove la carne di tartaruga è da sempre considerata una vera prelibatezza e viene consumata abitualmente dagli abitanti delle isole e delle zone costiere. Adesso il governo ne ha vietato il consumo, almeno finché non vengano chiarite le cause che hanno portato alla morte di queste sette persone.

Carne di tartaruga velenosa: a marzo 19 morti in Madagascar

Ma non è la prima volta che si verifica un caso simile. In precedenza un gruppo abbastanza numerose, che contava almeno 38 persone, era rimasto intossicato proprio in seguito a una cena a base di carne di tartaruga. La Turtle Foundation ha spiegato che «l’avvelenamento ha un impatto maggiore su bambini e anziani, ma può risultare mortale anche per adulti sani». Un altro caso ha riguardato ben 9 bambini e altre 10 persone. Lo scorso marzo questo gruppo di 19 individui ha mangiato carne di tartaruga in Madagascar e gli effetti sono stati letali. Altri casi sono stati segnalati in Indonesia, Micronesia e nelle isole dell’Oceano Indiano.

Veleno nella carne di tartaruga: motivi pochi chiari

La Turtle Foundation continua a ribadire che i motivi per cui sia presente il veleno nella carne dell’animale restano poco chiari. Una delle possibili cause è da far risalire al cibo che la tartaruga mangia in mare prima di essere pescata. Tra le pietanze potrebbero esserci alcune alghe velenose che rilascerebbero il veleno al momento della digestione.