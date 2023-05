Carmen Russo: età, marito, figlia e origini della ballerina e attrice

Carmela Carolina Fernanda Russo, in arte Carmen Russo, è senza dubbio una delle ballerine e showgirl italiane più amate. Fin dagli anni ’80, il suo sorriso, la sua verve e le sue forme procaci sono stati un punto di riferimento per milioni di italiani, che l’hanno riscoperta in tempi recenti grazie alla sua partecipazione a diversi reality. Ecco tutte le curiosità su di lei.

Chi è Carmen Russo: la sua storia e la sua biografia

Russo nasce a Genova (il padre ha origini siciliane) il 3 ottobre 1959 e ha ad oggi 63 anni. Appassionata fin da bambina di danza classica, muove i primi passi nel mondo dello spettacolo negli anni ’70, lavorando come modella e partecipando per ben tre volte al concorso Miss Italia. Gli anni Ottanta sono per lei il periodo della consacrazione grazie alla partecipazione a produzioni cinematografiche di stampo erotico o comico, come le celebri commedie sexy all’italiana con protagonisti Lino Banfi e Renzo Montagnani (è il caso di film come Mia moglie torna a scuola). Dopo aver posato per Playboy, è grazie alla Rai e alla Finivest che arriva la svolta: prima affianca Raimondo Vianello in Stasera niente di nuovo, poi diventa uno dei volti di punta di Drive In. Anche agli anni Novanta sono per lei un periodo particolarmente positivo: in veste di valletta e ballerina partecipa infatti, tra gli altri, a format del calibro di Domenica In, Risatissima e Grand Hotel.

In tempi più recenti, in parallelo alla gestione di una scuola di danza a Napoli fondata con il marito, Carmen Russo ha partecipato a numerosi reality show. Nel suo curriculum troviamo la partecipazione alla prima edizione de L’Isola dei famosi, al Grande Fratello Vip e anche al programma Tale e Quale Show di Carlo Conti. Forse non tutti sanno, inoltre, che la donna ha alle spalle anche una carriera da cantante, con diversi singoli e album italo-dance dal sapore latineggiante pubblicati fra il 1984 e il 2022.

Il marito Enzo Paolo Turchi e la figlia

Il pubblico televisivo conosce molto bene la sua storia d’amore con il ballerino e coreografo Enzo Paolo Turchi, che fin dagli anni ’80 è al suo fianco. I due, che si sono conosciuti durante uno spettacolo a teatro, sono convolati a nozze nel 1987. Dopo 25 anni di matrimonio la coppia ha accolto la prima figlia Maria, venuta al mondo il 14 febbraio del 2013.