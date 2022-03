Carmen Di Pietro, quanti anni ha e chi è il marito della showgirl

Showgirl, conduttrice radiofonica ed ex modella italiana, Carmen Di Pietro fa parte del cast dell’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi insieme al figlio Alessandro Iannoni: vediamo quanti anni ha e chi è stato il suo ex marito.

Carmen Di Pietro: chi è e quanti anni ha

Essendo nata a Potenza il 24 maggio 1965, la donna ha attualmente 57 anni. Dopo aver lavorato come modella tra Londra, Roma, Milano, Parigi e Madrid, ha iniziato la sua carriera artistica al Teatro La Chanson di Roma per poi calcare le scene del Teatro Ariston di Sanremo nello spettacolo di cabaret Il Diavolo sveste Prodi, con l’autore e regista Claudio Natili (2007). Ha poi partecipato a diversi varietà e programmi televisivi (il debutto sul piccolo schermo è avvenuto nel 1994 nelle trasmissioni Le sfumature di Ippoliti e Spazio Ippoliti) che l’hanno fatta affermare nel mondo dello spettacolo sia in qualità di showgirl che di opinionista.

Carmen è inoltre molto nota al pubblico per le sue interpretazioni di alcune tra le più grandi poesie della tradizione letteraria italiana. Dopo averle iniziate a leggere a Sabato In su Rai Uno (2016), ha cominciato a condividere anche sui social filmati in cui decanta e recita a modo suo versi di Ungaretti, Leopardi, Montale, Quasimodo e tanti altri facendo boom di visualizzazioni.

Carmen Di Pietro: il marito

Per quanto riguarda la vita privata, l’ex modella è stata a in passato sposata con Sandro Paternostro. Corrispondente Rai da Londra e personaggio che ha segnato la storia del giornalismo e della televisione italiana, quando hanno celebrato le nozze aveva 76 anni (lei 33).

Il loro matrimonio suscitò grande clamore proprio per la differenza di età, ma la coppia fu talmente simpatica al pubblico che Neri Parenti la chiamò ad interpretare il ruolo di se stessi nel film commedia Paparazzi del 1998. Nel 2000 Paternostro è deceduto lasciando vedova Carmen, che non si è mai voluta risposare.

Di recente ha avuto un’importante relazione con Giuseppe Iannoni (terminata nel 2016) con il quale ha avuto due figli. Si tratta di Carmen e Alessandro, suo compagno all’Isola dei Famosi 2022.