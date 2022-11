Carlotta Rossignoli, modella e medico: piovono le polemiche sui social

La storia di Carlotta Rossignoli, modella e influencer laureatasi a 23 anni in Medicina, ha fatto il pieno di critiche sui social. La ragazza, figlia unica di un impiegato in banca e di una casalinga, si è laureata con 110 e lode e menzione d’onore all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Da alcuni celebrata come una enfant prodige, è stata anche definita come l’incarnazione di una «narrazione tossica». La storia di Carlotta Rossignoli Carlotta Rossignoli è una ragazza di Verona di 23 anni. Modella e influencer, si è laureata con 110 e lode e menzione d’onore in Medicina, con 11 mesi di anticipo rispetto ai tempi previsti. Anche alla maturità classica aveva brillato, ottenendo 100 e lode e applauso dei commissari d’esame per il percorso chiuso un anno prima. Già nel 2017, inoltre, Carlotta aveva ricevuto il premio dal Presidente Mattarella come Alfiere del lavoro, e oggi è una delle più giovani laureate d’Italia in Medicina. «Sono determinata e mi organizzo: ho una tabella di marcia che rispetto senza distrazioni e una famiglia stupenda che mi supporta in tutto. Sono figlia unica e mamma e papà si sono dedicati molto a me. Mi aiuta poi il fatto di dormire poco, per me il sonno è tempo perso, e una buona memoria. C’è poi un terzo segreto: ho una gran voglia di fare. Quando ero in sessione, sotto esame, studiavo dalle 6 del mattino fino anche alle due di notte», aveva spiegato in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Le critiche

Tuttavia, sul profilo Instagram che raccoglie oltre 30mila follower, hanno iniziato a comparire le critiche. «Medico e non sa che una delle cause principali di infarto è la mancanza di sonno»; «Ma il tirocinio quando e come è stato fatto?? Qua c’è davvero da stare attenti a chi ti capita in ospedale»; «Come si fa a finire 6 anni in 5 quando specificatamente il regolamento dice che non si può passare all’anno successivo (e quindi fare gli esami dell’anno successivo) senza avere completato le lezioni e i tirocini dell’anno precedente?»; «Una narrazione così irrealistica e tossica non si vedeva da tempo, congratulazioni dottoressa!». Sotto i riflettori ci sarebbe la celebrazione dell’iperproduttività. «Non ho perso tempo, non perdo mai tempo. Mi aiuta poi il fatto di dormire poco, per me il sonno è tempo perso. Un fidanzato, non ce l’ho e non l’ho mai avuto. Non è una chiusura mentale ma ritengo che avere una persona a fianco significhi dedicarci del tempo e quindi ne deve valere la pena».

La lettera dei colleghi di università