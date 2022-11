Carlotta Rossignoli, il San Raffaele risponde sulla laurea anticipata in Medicina

«L’Università Vita-Salute San Raffaele tiene a precisare che tale rappresentazione della vicenda non corrisponde al vero. La studentessa, alla quale fanno riferimento gli articoli apparsi, ha infatti conseguito il diploma di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia nel corso del primo semestre del sesto anno, anziché al termine dello stesso, opzione questa che ogni studente di UniSR ha il diritto di chiedere, previo conseguimento di tutti i crediti formativi previsti e avendo svolto i tirocini obbligatori anticipatamente». Così si legge in merito alla vicenda di Carlotta Rossignoli, che ha conseguito la laurea magistrale in Medicina presso l’UniSR del San Raffaele di Milano.

Carlotta Rossignoli, laureata in Medicina al San Raffaele a 23 anni

La vicenda risale ai giorni scorsi, quando la 23enne, influencer con quasi 32 mila followers e premiata anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, annuncia ai suoi followers di essersi laureata prima dei tempi previsti. Piovono articoli sulla vicenda, anche in confronto alla situazione dei giovani universitari. A questo punto, l’università scrive in una nota pubblicata oggi, 4 novembre, sul sito ufficiale dell’Ateneo, in cui chiarisce alcuni punti.

«In data 29 marzo 2022, UniSR ha chiesto inoltre un chiarimento aggiuntivo al Ministero dell’Università e della Ricerca circa la possibilità di conferire il Diploma di Laurea Magistrale nel corso del primo semestre del sesto anno» continua la nota. Il 25 luglio 2022, il Miur risponde che è possibile procedere, a patto che la giovane abbia gli altri requisiti previsti.

Cosa ha detto il ministero

«(…) esclusivamente laddove lo studente abbia conseguito tutti i crediti formativi previsti ed abbia svolto i tirocini obbligatori, fermo restando il rispetto del numero minimo di ore di insegnamento teorico e pratico previsto dalla normativa europea. Il conseguimento anticipato del titolo abilitante all’esercizio di medico chirurgo deve dunque necessariamente presupporre il soddisfacimento dei predetti requisiti» risponde il MIUR all’Ateneo.

I rappresentanti degli studenti del corso di laurea hanno già avuto un incontro con il presidente professore Andrea Salonia e ne avranno un altro a breve a quanto si legge dalla nota.